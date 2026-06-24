​Julián Álvarez: qué hizo el día después de su pedido de venta y la reacción en España 

Las lentes, casi todas de firmas japonesas y pertenecientes a medios españoles y/o europeos, lo buscan, lo siguen. La pelota también: Gonzalo Montiel se la tira alta y Julián Álvarez la devuelve de taco. Acaba de entrar a la cancha y se lo ve suelto, tranquilo. Como si nada estuviera ocurriendo. Como si el Compass Minerals Center de Kansas City fuera aquella planchada en la que driblaba en Calchín. Como si al decir que “lo mejor para todos es una transferencia” no hubiera generado el revuelo que causó a 7.900 kilómetros de distancia, en la zona colchonera de Madrid.

La escena futbolera, que precede al entrenamiento intenso con movimientos técnicos, de reacción y definición, se da mientras en España, el principal ejecutivo y máximo accionista del Atlético Madrid le daba “un tirón de orejas”, como tituló la edición digital de Marca.

Julián en Kansas (EFE). Julián en Kansas (EFE).

“Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y de la Selección Argentina, no de Julián”. Las palabras de Miguel Ángel Gil Marín tronaron fuerte en la zona colchonera de la Península Ibérica. Y fueron una réplica a los dichos del cordobés, quien enfatizó en que desea cumplir “su sueño”.

Aunque el Aleti ha plantado su postura y no está decidido a moverse. “Él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros: el club no quiere transferir sus derechos.

Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros”, recalcó Gil Marín, quien reconoció que el futbolista le hizo saber su deseo de emigrar en este mercado. Con el plan de saltar al Barcelona, con la dificultad que existe para que ello se concrete: en Las Rosas no hay feeling con los Culé, mucho menos después de que ejecutara la cláusula para llevarse a Antoine Griezmann en 2019.

Pero Julián parece haberse logrado abstraer de todo el barullo. De lo que quiere el Barsa, del intento que hizo el Real Madrid (Florentino Pérez elevó una propuesta -rechazada- de 150 millones) y de la intransigencia del Atlético, que sólo lo dejará ir a cambio de la cláusula: si alguien pone los exorbitantes €500 millones, no habrá forma de impedir que el Araña emigre. Aunque resulta inverosímil que un club realice semejante inversión al contado.

El Mundo Deportivo priorizó la frase de Julián Álvarez, pero también puso a Messi con 18 pelotas. El Mundo Deportivo priorizó la frase de Julián Álvarez, pero también puso a Messi con 18 pelotas.

La tapa de As priorizó la sorpresiva frase de Julián Álvarez. Arriba: Messi sube al cielo. La tapa de As priorizó la sorpresiva frase de Julián Álvarez. Arriba: Messi sube al cielo.

Con Jordania por delante como alternativa para volver a sumar minutos desde el arranque (ingresó ante Argelia y Austria, las dos veces por Lautaro Martínez) Álvarez tiene en su cabeza ponerse a punto. Ya quedó atrás la lesión en el tobillo derecho sufrida en la ida de las semifinales de la Champions League: fue llevado de a poco para estar a disposición.

Para ser ese centrodelantero insoportable para los delanteros rivales. Con 26 años, su cabeza está puesta en eso, en su familia que lo acompaña a todos lados -su pareja, Emilia, estuvo con su hijo Amadeo en el estadio; ya compartieron momentos en Kansas y Dallas- y en lograr el bi. Lo que venga después no parece pesar en su cabeza ni en su talento.

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