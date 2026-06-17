​Jueves Mundial: ¿se vienen los primeros clasificados? 

El Mundial sigue su marcha. Este miércoles se terminó la primera fecha con los partidos correspondientes a los grupos J y K. Por eso, la acción continuará con la segunda jornada de las zonas A y B, donde pueden llegar a darse los primeros clasificados a 16vos de final.

Y es que claro, por el Grupo A, México enfrentará a Corea del Sur, encuentro donde el ganador sellará su pase a la siguiente instancia. Esto es porque los dos ganaron en la primera fecha, por lo que el vencedor llegará a seis puntos y hasta podría darse el lujo de perder en la última jornada. Y es que a pesar de que tanto México como Corea pueden ser igualados en seis unidades en la tercera fecha, el método de desempate que comprende los partidos entre sí terminará favoreciendo a aquel que haya logrado imponerse en los primeros dos partidos.

El ganador de México – Corea se meterá en 16vos (EFE/ José Méndez). El ganador de México – Corea se meterá en 16vos (EFE/ José Méndez).

Distinta es la situación de República Checa y Sudáfrica, los otros dos equipos del grupo. La victoria no los clasificará debido a que perdieron en la primera fecha sus partidos por lo que, como mucho, igualarían en tres puntos a Corea o México, siempre y cuando no empaten.

Eso sí , los dos irán por la victoria ya que los posicionaría bien en la lucha por clasificar como segundo o entre los mejores terceros. De todos modos, lo único claro que tienen es que deberán esperar hasta la última fecha para saber su futuro en la competencia.

La definición del Grupo B

En este grupo, la situación es distinta ya que Suiza, Canadá, Bosnia y Qatar se encuentran con un punto y todos igualaron 1-1. Sin embargo, la victoria puede se determinante para los cuatro. Este jueves, habrá partido entre los europeos mientras que los norteamericanos enfrentarán a los asiáticos. En ese sentido, los ganadores de estos encuentros quedarán muy bien posicionados ya que llegarían a cuatro puntos, haciendo que sus rivales no los puedan superar en la tabla (por ejemplo, si Suiza vence a Bosnia, los helvéticos terminarán por encima de los balcánicos por más que pierdan en la última fecha gracias al desempate olímpico).

El Grupo B se encuentra mucho más apretado (EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY). El Grupo B se encuentra mucho más apretado (EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY).

Así, si bien todo se definirá en la última fecha, aquellos que ganen este jueves tendrán casi asegurado su lugar en 16vos debido a que, con cuatro unidades, hasta podrían meterse como uno de los mejores terceros. Distinta será la situación si todos vuelven a empatar ya que se tendrán que jugar a todo o nada la clasificación en la última fecha.

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