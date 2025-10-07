​Jordi Alba empieza a despedirse del fútbol profesional como jugador 

El defensor español del Inter Miami, Jordi Alba, seguirá los pasos de su compañero y compatriota Sergio Busquets, y anunció que se retirará del fútbol a fin de temporada.

A los 36 años, el nacido en la localidad de Hospitalet de Llobregat anunció que colgará los botines: “Hola a todos. Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad. El fútbol me lo ha dado absolutamente todo. Hoy cierro este capítulo sabiendo que lo he entregado todo. Gracias fútbol, gracias por tanto”, dijo Alba.

Su compañero en el Inter Miami, Lionel Messi -socios en la última parte de la etapa más gloriosa del Barcelona, entre 2012 y 2016- le envió un emotivo mensaje en una publicación.

“Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí. Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años. ¿Quién me va a dar los pases atrás ahora?”, expresó el capitán de la Selección Argentina.

Tras una temporada en la segunda división de España con la camiseta del Gimnástic de Terragona, Alba debutó en 2009 en la Liga con el Valencia en un partido ante el Real Valladolid. En el equipo Che disputó 110 partidos hasta 2012, cuando fue vendido al Barcelona, mientras se encontraba con la selección española disputando la Eurocopa de Polonia-Ucrania, que los ibéricos terminaron conquistando.

En Cataluña, el defensor formó parte de un equipo de ensueño que quedó en la historia grande del fútbol mundial, comandado por Messi dentro del campo de juego y rodeado de estrellas como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, el uruguayo Luis Suárez y el brasileño Neymar, entre otros.

En el equipo blaugrana disputó 459 partidos, marcó 27 goles, dio 94 asistencias y conquistó 15 títulos nacionales y tres internacionales, entre ellos, una Champions League y un Mundial de Clubes.

Messi y Alba tienen entre sí 48 participaciones directas en goles, quinto en el ranking de contribuciones del astro rosarino, tan sólo superado por Andrés Iniesta (53), Pedro (54), Neymar (67) y Luis Suárez (120). En el desglose, son 33 tantos de la Pulga asistidos por el lateral y 15, invirtiendo los roles.

Además, el carrilero disputó 413 partidos en 12 temporadas (9 con Barcelona y 3 con Inter Miami) con Messi, batido solamente por Javier Mascherano (414), Iniesta (489), Gerard Piqué (506) y Busquets (643).

Otros jugadores históricos que saludaron a Alba fueron Neymar, Thiago Alcántara, Suárez, Busquets, Sergio Ramos, Iniesta, además de varias entidades que marcaron su camino como el Barcelona, La Liga, Atlético Centro Hospitalense, Cornellà, Nàstic de Tarragona, Valencia, Inter Miami y la selección española.