​Jordania, rival de Argentina en el Mundial, empata con Arabia Saudita en la semis de la Copa Árabe 

Jordania, uno de los rivales que tendrá la Selección Argentina en el próximo Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, empata con Arabia Saudita en las semifinales de la Copa Árabe. Al cabo de los primeros 45 minutos, el partido está igualado sin tanto, por lo que todo se iría al alargue. En la final ya espera Marruecos, que más temprano goleó 3-0 a Emiratos Árabes Unidos.