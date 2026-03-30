​Jannik Sinner ganó en Miami y se quedó con el Sunshine Double 

Un vendaval fue el talentoso Jannik Sinner (2°): selló el Sunshine Double tras vencer en la final del Masters 1000 de Miami al checo Jiri Lehecka (22°) por doble 6-4. Venía de consagrarse en Indian Wells y estiró su dominio: 17 triunfos seguidos en Masters 1000 y 34 sets al hilo sin ceder. El italiano sumó su título N°26.
Sinner fue contundente a lo largo de todo el encuentro: concretó un break por set, sacó ventaja con 10 aces contra 5, sumó 21 winners con 19 errores no forzados (16 y 28 su rival) y ganó el 100% de sus puntos en la red.
El italiano quebró en el segundo turno de servicio de Lehecka y generó 11 chances de break. Salvó un 0-40 con cinco primeros saques seguidos y en el primer set no cedió puntos con su primer servicio (16/16).
La lluvia interrumpió el duelo casi 90 minutos en el segundo set, pero Sinner mantuvo el control. Con 4-4, aprovechó un error del checo para quebrar y cerrar el partido con autoridad. En damas, el sábado, Aryna Sabalenka (1ª) había derrotado a la local Coco Gauff (4ª) por 6-2, 4-6 y 6-3. La biellorusa alcanzó su 24° título y, al igual que Sinner, completó el doblete tras coronarse también en Indian Wells.