​Jannik Sinner ganó en Miami y se quedó con el Sunshine Double 

Un vendaval fue el talentoso Jannik Sinner (2°): selló el Sunshine Double tras vencer en la final del Masters 1000 de Miami al checo Jiri Lehecka (22°) por doble 6-4. Venía de consagrarse en Indian Wells y estiró su dominio: 17 triunfos seguidos en Masters 1000 y 34 sets al hilo sin ceder. El italiano sumó su título N°26.

Sinner fue contundente a lo largo de todo el encuentro: concretó un break por set, sacó ventaja con 10 aces contra 5, sumó 21 winners con 19 errores no forzados (16 y 28 su rival) y ganó el 100% de sus puntos en la red.

Jannik Sinner festejó así su triunfo en la final de Miami. (AP) Jannik Sinner festejó así su triunfo en la final de Miami. (AP)

El italiano quebró en el segundo turno de servicio de Lehecka y generó 11 chances de break. Salvó un 0-40 con cinco primeros saques seguidos y en el primer set no cedió puntos con su primer servicio (16/16).

La lluvia interrumpió el duelo casi 90 minutos en el segundo set, pero Sinner mantuvo el control. Con 4-4, aprovechó un error del checo para quebrar y cerrar el partido con autoridad. En damas, el sábado, Aryna Sabalenka (1ª) había derrotado a la local Coco Gauff (4ª) por 6-2, 4-6 y 6-3. La biellorusa alcanzó su 24° título y, al igual que Sinner, completó el doblete tras coronarse también en Indian Wells.

Aryna Sabalenka besa el trofeo tras vencer en la final a Coco Gauff. (REUTERS). Aryna Sabalenka besa el trofeo tras vencer en la final a Coco Gauff. (REUTERS).

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