​Ituzaingó lo perdió en la última y se hunde en el fondo de la tabla 

Tres directores técnicos tuvo Ituzaingó en estas primeras 14 fechas de divisional. Primero fue Herrero, después el Búfalo Szeszurak y ahora Matías de Cicco. Todos tuvieron algo en común: nadie puede levantar al León. El encuentro ante Comunicaciones refleja el mal momento que vive el equipo de la Zona Oeste del Conurbano. Ni siquiera cuando lo empata a los 90′ puede estar tranquilo.

Ituza no levanta. @ItuzaingoPrensa Ituza no levanta. @ItuzaingoPrensa

Había empezado perdiendo de forma tempranera con dos bombazos. Recién transcurridos 20 minutos de partido, ya perdía 2-0. Pero se pudo reponer. Alcides Miranda Moreira puso a tiro del empate al Verde antes de que termine la primera mitad. Más de un tiempo tuvo que esperar para volver a festejar. Cuando el cuarto árbitro estaba por levantar el cartelito para agregar los minutos de adición, Luppino hizo una gran jugada individual, desparramó jugadores por el área y decretó el empate, que parecía definitivo.

Pero todavía había un capítulo más para esta pesadilla llamada 2026 de Ituzaingó. Era un punto valiosísimo teniendo en cuenta el 2-0 que remontaba y los puntos que tiene en la tabla (está a ¡ siete! del anteúltimo). Cuando no se puede ganar, no hay que perder. A ese lema se aferró. Y no lo pudo sostener. Centro rasante a los 93′ y Jeremías Heidenreich la mandó a guardar. El León no levanta y cada partido parece más alejado de una salvación…

Así festejaron los jugadores del Cartero. @clubcomu Así festejaron los jugadores del Cartero. @clubcomu

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