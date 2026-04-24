​¿Italia al Mundial por Irán? La sugerencia y la opción descartada 

La idea de que Italia termine metiéndose en el Mundial 2026 empezó a circular en las últimas horas. Según el Financial Times, Paolo Zampolli le sugirió tanto a Donald Trump como a Gianni Infantino que el seleccionado europeo, que quedó afuera tras perder en las eliminatorias europeas, ocupara el lugar de Irán en el Grupo G. Pero desde la FIFA no dudan: hoy por hoy, esa chance es prácticamente inexistente.

Todo surgió por el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos, junto con Israel, cuestionando su participación en la Copa del Mundo, que se jugará, justamente, en Estados Unidos, México y Canadá. En medio de tensiones políticas y dudas logísticas, alguien cercano al entorno de Trump deslizó la idea de que Italia podría ocupar el lugar de Irán. Un planteo que desde Zurich consideran sin sustento.

Infantino, y Trump en el sorteo del Mundial. (AP Photo/Chris Carlson) Infantino, y Trump en el sorteo del Mundial. (AP Photo/Chris Carlson)

El propio Gianni Infantino fue claro: no hay otra opción. Para el presidente de FIFA, Irán va a competir sí o sí, y viene hace semanas buscando facilitar la participación del equipo asiático. “ Van a jugar en el Mundial. No hay plan B, C ni D; el plan A es el único. El deporte se tiene que quedar al margen de la política”, la postura del suizo es firme,.

Jugadores de Italia después de quedar eliminados. (AP Photo/Armin Durgut) Jugadores de Italia después de quedar eliminados. (AP Photo/Armin Durgut)

Mientras tanto, desde el lado iraní se discutieron varias posibilidades. En algún momento se habló de no viajar a Estados Unidos, donde tienen pactado jugar los partidos de fase de grupos, y hasta se evaluó disputarlos en México en vez de Los Ángeles y Seattle (jugará ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto). A pesar de todo, puertas adentro de FIFA mantienen la calma y confían en que todo seguirá su curso normal.

Las reglas también juegan su parte. Según el reglamento, si una selección decide bajarse del torneo, las consecuencias son pesadas: multas económicas desde 275.000 euros para arriba, devolución de fondos recibidos y posibles sanciones deportivas. Y no solo eso: en caso de una baja, la plaza debería cubrirse con otro equipo de la misma confederación, en este caso Asia.

Ahí aparece otro dato clave: ya hay otras ocho selecciones asiáticas con boleto en mano, entre ellas Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita e Irak. Por lógica deportiva, si Irán se baja, el reemplazo saldría de ese grupo, no de Europa, y la selección elegida debería ser Emiratos Árabes Unidos, que perdió ante Irak en la última ronda eliminatoria de Asia.

En Italia tampoco compran la idea. Desde el ministerio de deporte y el comité Olímpico italiano salieron rápido a bajarle el pulgar. La postura es clara: al Mundial se entra jugando, no por invitación: “ En primer lugar, no es posible; en segundo lugar, no es apropiado. Se clasifica en el terreno de juego”.

​