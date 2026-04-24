​¿Italia al Mundial por Irán? La sugerencia y la opción descartada 

La idea de que Italia termine metiéndose en el Mundial 2026 empezó a circular en las últimas horas. Según el Financial Times, Paolo Zampolli le sugirió tanto a Donald Trump como a Gianni Infantino que el seleccionado europeo, que quedó afuera tras perder en las eliminatorias europeas, ocupara el lugar de Irán en el Grupo G. Pero desde la FIFA no dudan: hoy por hoy, esa chance es prácticamente inexistente.
Todo surgió por el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos, junto con Israel, cuestionando su participación en la Copa del Mundo, que se jugará, justamente, en Estados Unidos, México y Canadá. En medio de tensiones políticas y dudas logísticas, alguien cercano al entorno de Trump deslizó la idea de que Italia podría ocupar el lugar de Irán. Un planteo que desde Zurich consideran sin sustento.
El propio Gianni Infantino fue claro: no hay otra opción. Para el presidente de FIFA, Irán va a competir sí o sí, y viene hace semanas buscando facilitar la participación del equipo asiático. “ Van a jugar en el Mundial. No hay plan B, C ni D; el plan A es el único. El deporte se tiene que quedar al margen de la política”, la postura del suizo es firme,.
Mientras tanto, desde el lado iraní se discutieron varias posibilidades. En algún momento se habló de no viajar a Estados Unidos, donde tienen pactado jugar los partidos de fase de grupos, y hasta se evaluó disputarlos en México en vez de Los Ángeles y Seattle (jugará ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto). A pesar de todo, puertas adentro de FIFA mantienen la calma y confían en que todo seguirá su curso normal.
Las reglas también juegan su parte. Según el reglamento, si una selección decide bajarse del torneo, las consecuencias son pesadas: multas económicas desde 275.000 euros para arriba, devolución de fondos recibidos y posibles sanciones deportivas. Y no solo eso: en caso de una baja, la plaza debería cubrirse con otro equipo de la misma confederación, en este caso Asia.
Ahí aparece otro dato clave: ya hay otras ocho selecciones asiáticas con boleto en mano, entre ellas Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita e Irak. Por lógica deportiva, si Irán se baja, el reemplazo saldría de ese grupo, no de Europa, y la selección elegida debería ser Emiratos Árabes Unidos, que perdió ante Irak en la última ronda eliminatoria de Asia.
En Italia tampoco compran la idea. Desde el ministerio de deporte y el comité Olímpico italiano salieron rápido a bajarle el pulgar. La postura es clara: al Mundial se entra jugando, no por invitación: “ En primer lugar, no es posible; en segundo lugar, no es apropiado. Se clasifica en el terreno de juego”.