​Insólito momento en la NBA: un partido se paró durante 10 minutos porque no paraba de sonar la chicharra en el estadio 

El partidazo entre Detroit Pistons y Cleveland Cavaliers, dos de los principales animadores de la Conferencia Este de la NBA, tuvo que ser frenado a poco de comenzado el segundo tiempo por un insólito hecho. Con 7:24 minutos restantes en el tercer cuarto, el conjunto visitante esperaba para reponer sobre uno de los costados del parqué, cuando un ensordecedor sonido abrumó a todo el Little Caesars Arena.
A poco de que el base Dennis Schroder saque del costado, la chicharra del estadio sonó anunciando una sustitución en el local y su ruido duró más de lo normal. Rápidamente, los asistentes de la mesa de control intentaron cancelar el sonido, algo que no surtió efecto, y el ensordecedor sonido se extendió durante 10 minutos.
En este lapso de tiempo, los anonadados jugadores de ambos equipos comenzaron a realizar sus típicos movimientos de entrada en calor para no enfriarse. Todo esto, mientras el ruido seguía envolviendo a todo el estadio de la ciudad de Detroit.
Después de más de 10 minutos con esta incómoda situación, los oficiales y los responsables de la mesa de control decidieron apagar la pantalla gigante del estadio, en la cual se muestra el marcador y las estadísticas de los jugadores, para así silenciar la chicharra.
¿Y cómo siguió el partido? Ante la necesidad reglamentaria de un sonido especial para anunciar los cambios y el final de los relojes, las autoridades de la mesa utilizaron una chicharra manual, la cual fue manejada por el oficial responsable de la mesa de control, hasta que a poco de que se termine el tercer parcial se logró arreglar la automática.