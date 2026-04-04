​Insólito: en la liga de Colombia, un árbitro le mostró dos amarillas a un jugador, pero no lo expulsó 

Un hecho insólito tuvo lugar en la victoria 2-1 de Deportivo Cali ante Junior de Barranquilla el sábado por la noche, en el marco de la 15° fecha de la liga de Colombia. Es que, a los 25′, el árbitro principal, José Ortiz, amonestó por segunda vez a un jugador del equipo perdedor, pero no lo echó.

Tras una jugada, Ortiz se fue embalado a mostrarle la amarilla a Jermein Peña, marcador central de Júnior, quien ya había recibido una a los 16′, y a Julián Quiñones, defensor del Cali. Apenas amonestó al futbolista del equipo de Barranquilla, los jugadores del conjunto verde le pidieron de inmediato que lo expulsara, pero no lo hizo: al percatarse que era la segunda amarilla que le mostraba, se la anuló de inmediato.

Esto provocó que todos los jugadores de Cali se le fueran al humo a Ortiz, quien es árbitro internacional desde el año pasado, y que los de Júnior reaccionaran para tratar de frenar el lío. Después de varios minutos de quejas y de choques de un lado y del otro, el juego continuó con Peña en cancha.

Y Cali se llevó el triunfo con un doblete de Andrés Rodríguez (31′ y 71′), por lo que no sufrió este error del árbitro, quien fue criticado duramente por la prensa colombiana.