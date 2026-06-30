​Inicio calamitoso en Wimbledon: ningún argentino ganó en el primer día de actividad 

El cuadro principal masculino de Wimbledon se deshizo rápidamente de la mayoría de los argentinos. En el primer día de actividad, debutaron cinco de las nueve raquetas nacionales en el Grand Slam de pasto, y todas quedaron eliminadas: Juan Manuel Cerúndolo (42°), Thiago Tirante (55°), Sebastián Báez (57°), Camilo Ugo Carabelli (59°) y Marco Trungelliti (94°).

Solana Sierra (56a) también hacía su presentación este lunes: ante la húngara Anna Bondar (74a).

Cerúndolo, el mejor rankeado de los derrotados, tenía una dura prueba en el All England: enfrentó al español Alejandro Davidovich Fokina (23°), que venía de salir campeón en el césped del ATP 250 de Mallorca. El malagueño continúo su racha y le ganó a Juanma por 6-4, 6-4 y 7-6 (2) después de 2h16m, apoyado en 41 winners y 5 break points convertidos.

Cerúndolo perdió contra Davidovich Fokina en el debut. (EFE) Cerúndolo perdió contra Davidovich Fokina en el debut. (EFE)

A pesar de no contar con mucha experiencia en la superficie, Tirante era uno de los que mejor llegada a Wimbledon. Sin embargo, el húngaro Fabian Marozsan (53°) cortó sus ilusiones en su debut: con un gran saque (72% de los puntos ganados con su servicio) y 43 derechas ganadoras, eliminó al platense por 7-5, 6-3 y 6-4 en 2h13m.

Báez fue el que más cerca estuvo de superar su estreno. Si bien perdió los dos primeros sets contra el alemán Jan-Lennard Struff (74°), el bonaerense se levantó y se quedó con el tercer y cuarto parciales. Sin embargo, en el último cedió su último turno de saque para que el teutón festejase el triunfo con un marcador de 6-1, 7-6 (4), 4-6, 2-6 y 7-5 tras 3 horas clavadas.

Báez, eliminado en su debut de Wimbledon. (AP) Báez, eliminado en su debut de Wimbledon. (AP)

Otro que tuvo una sufrida eliminación fue Ugo Carabelli. El Brujo ganó dos sets seguidos ante el español Daniel Mérida (84°) y quedó a uno de la victoria, pero en el tercero sufrió un resbalón que le impidió jugar con normalidad. Así las cosas, cayó en ese parcial y luego, en el cuarto, se vio obligado a retirarse por esa molestia física: fue para el ibérico por 4-6, 3-6, 6-2 y 3-0 en 2h03m.

Trungelliti jugó el cuadro principal del Grand Slam por segunda vez en su carrera, y esta vez accedió directamente por su ranking (en 2021 entró por qualy). Sin embargo, en un partido muy parejo con cuatro tie breaks en cuatro sets, no pudo contra el estadounidense Martin Damm (106°), 14 años menor que él (36 de Trunge vs. 22 del yanqui) : perdió por 7-6 (5), 6-7 (5), 7-6 (2) y 7-6 (5) en 3h52m.

Trungelliti perdió una pelea de casi cuatro horas contra Damm. (AP) Trungelliti perdió una pelea de casi cuatro horas contra Damm. (AP)

Aun así, no todo está perdido para los varones argentinos en el All England: todavía quedan cuatro representantes nacionales. Uno de ellos es Francisco Cerúndolo (21°), que viene de una consagración histórica en el pasto del ATP 500 de Queen’s y debutará este martes a eso de las 9 contra el español Jaume Munar (44°).

En tanto, los otros tres también se estrenarán en la misma jornada: Román Burruchaga (65°), vs. el australiano Alex de Miñaur (6°) desde las 8.30; Tomás Etcheverry (32°), vs. el italiano Lorenzo Sonego (69°) alrededor de las 10.30, y Mariano Navone (38°), vs. el tano Flavio Cobolli (10°) aproximadamente a las 12. Todos se podrán ver por ESPN y Disney+ Premium.

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