​Inglaterra: Quansah está casi descartado y Rice llevó tranquilidad 

Inglaterra prepara el encuentro de dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a la República Democrática del Congo, que se disputará este miércoles 1 de julio a partir de las 13.00 en Atlanta, aunque la previa volvió a estar marcada por las lesiones. El técnico, Thomas Tuchel, podría perder a otra pieza importante de la defensa, ya que Jarell Quansah continúa recuperándose de un problema en el tobillo sufrido durante el triunfo frente a Panamá y todo indica que no llegará en condiciones para jugar.

El futbolista del Bayer Leverkusen no trabajó junto al resto del plantel y realizó ejercicios diferenciados, al igual que Reece James. Si bien la lesión de Quansah no resultó tan grave como se temía en un primer momento, el cuerpo técnico considera muy difícil que pueda estar disponible ante los africanos.

Jarell Quansah ante Panamá (REUTERS) Jarell Quansah ante Panamá (REUTERS)

Tuchel analiza alternativas para rearmar la defensa

Ante la baja casi confirmada de Quansah y la ausencia de James, Tuchel estudia distintas opciones para cubrir el lateral derecho. El principal candidato es Djed Spence, quien ya fue titular en el encuentro frente a Ghana.

El entrenador también podría recurrir a futbolistas como Ezri Konsa o John Stones fuera de su posición habitual e incluso utilizar a Jordan Henderson como una alternativa de emergencia, aunque Spence parece haber ganado terreno para ocupar ese sector.

En cuanto a Reece James, su situación continúa siendo complicada. El defensor del Chelsea sufrió una nueva lesión durante un entrenamiento después de haber disputado los dos primeros partidos del Mundial y volverá a perderse otro encuentro importante. El objetivo del cuerpo técnico es que pueda recuperarse para unos eventuales octavos de final en el Estadio Azteca.

El posible equipo

Jordan Pickford; Djed Spence, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Marcus Rashford (o Anthony Gordon); Harry Kane.

Djed Spence ante Ghana (EFE) Djed Spence ante Ghana (EFE)

Declan Rice despejó las dudas y habló sobre los penales

La buena noticia para Inglaterra llegó de la mano de Declan Rice. El mediocampista del Arsenal confirmó que está recuperado del fuerte golpe que sufrió en la pantorrilla durante el empate frente a Ghana y explicó que su ausencia ante Panamá fue una medida de precaución.

“Estoy bien. Sé que tuve una pequeña molestia, pero sigo entrenando y jugando con normalidad”, explicó Rice. Además, detalló que la inflamación fue consecuencia de una fuerte patada recibida en el cierre del partido anterior y que ya logró dejar atrás ese inconveniente.

El volante también señaló que el descanso respondió a una cuestión estratégica, ya que estaba al límite de tarjetas amarillas y una nueva amonestación lo habría dejado afuera del primer partido de eliminación directa. “Siempre quiero jugar, pero si el equipo necesita rotar o protegerme para lo que viene, no tengo ningún problema. Lo importante es seguir avanzando”, afirmó.

Declan Rice y Harry Kane durante el entrenamiento (Reuters) Declan Rice y Harry Kane durante el entrenamiento (Reuters)

Rice también se refirió a uno de los aspectos que históricamente complicó a Inglaterra en las grandes competiciones: las tandas de penales. El mediocampista aseguró que esta generación cuenta con especialistas de primer nivel y se mostró convencido de que el equipo está preparado para afrontar una definición desde los doce pasos.

“Nunca fui el mejor pateador, pero hoy tengo mucha más confianza. Miro a Harry Kane, Ivan Toney, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Jude Bellingham y siento que Inglaterra nunca tuvo un grupo con tantos buenos ejecutantes. Todos están preparados para asumir esa responsabilidad”, concluyó.

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