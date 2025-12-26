​Informe: los cambios en la Fórmula 1 del 2026; por qué, qué se busca y terminología para aprender 

La del 2026 será una temporada clave para la Fórmula 1, ya que se producirán cambios importantes que no se veían desde el 2014, cuando se reemplazaron los motores V8 por los híbridos. Aunque esta vez la revolución es mucho mayor por todas las modificaciones que se pondrán en práctica. Tanto el chasis como las unidades de potencia (el llamado comúnmente motor) se actualizarán en la que será la mayor reforma reglamentaria en la historia de este deporte. Estos cambios sacudirán la competencia buscando emoción y espectáculo.

Al ser algo totalmente novedoso, nadie se atreve a pronosticar qué equipos se ubicarán en la vanguardia. Está todo por verse… incluso con posibilidades para Alpine, donde Franco Colapinto comenzará por primera vez una temporada de la Máxima. Claro que el argentino, como el resto de los pilotos, deberán adaptarse y aprenden cómo se manejan los coches con estas modificaciones.

A partir de la información difundida por la FIA y un video que publicamos en esta nota, explicaremos cuáles son los cambios, para qué sirven y los términos que más se escucharán, con la traducción al inglés.

Los cambios significativos y su explicación para la Fórmula 1 del 2026.

Chasis y aerodinámica

Más chicos y livianos: la distancia entre ejes se reducirá en 200 mm (hasta 3.400 mm), el ancho en 100 mm (hasta 1.900 mm), el ancho del piso en 150 mm y el peso mínimo bajará 30 kg (hasta 770 kg). Todo está pensado para que los autos sean más ágiles y reactivos.

Menor carga aerodinámica: la carga total se reducirá aproximadamente entre un 15% y un 30% debido a la eliminación de los túneles de efecto suelo.

Menor resistencia al avance: la resistencia aerodinámica total se reducirá hasta en un 40%.

Aerodinámica activa: los alerones delantero y trasero móviles reemplazarán al sistema DRS, con configuraciones de alta y baja carga aerodinámica, permitiendo mayor agarre y velocidad cuando el piloto más lo necesite.

Neumáticos: se mantendrán las llantas de 18 pulgadas, pero los neumáticos delanteros serán 25 mm más angostos y los traseros 30 mm más estrechos, lo que reducirá la resistencia y el peso.

Unidad de potencia

Reparto 50/50: se pasará a una proporción aproximada del 50% de potencia de combustión interna y 50% eléctrica.

Hibridación simplificada: se elimina el MGU-H y se incrementa de manera significativa la potencia del MGU-K (de 120 kW a 350 kW), mejorando los adelantamientos y la velocidad en recta.

Combustible sostenible: los autos utilizarán combustible sostenible avanzado sin afectar el rendimiento.

El piloto, en el centro de la escena

En esta nueva generación, los pilotos tendrán más control que nunca. La toma de decisiones clave sobre el uso, la regeneración y la conservación de la energía les otorgará una responsabilidad aún mayor.

Comprender cómo desplegarán y utilizarán estos nuevos elementos tácticos será fundamental para valorar al máximo su talento y su capacidad de carrera.

Cómo se desarrollaron estos cambios y la participación de los hinchas

Estos términos se desarrollaron en colaboración con la FIA, los equipos y los ingenieros. Luego, la nueva terminología fue probada con grupos de fanáticos nuevos y tradicionales para conocer sus opiniones, utilizando además estudios exhaustivos de terceros y la comunidad de 50.000 miembros de Fan Voice.

El objetivo es evitar artificios y jerga innecesaria, entendiendo que los hinchas -tanto los de siempre como los nuevos- prefieren un lenguaje simple, objetivo y con significado. Es clave que la nueva naturaleza técnica del reglamento sea respetada y explicada correctamente, para que los nuevos términos sean útiles y precisos en el análisis y los comentarios en pista.

Resumen de la nueva terminología

Modo adelantamiento (overtake mode)

Permite a los pilotos que estén a menos de un segundo del auto de adelante desplegar potencia extra (desde la unidad de potencia, ya no más haciendo funcionar un sistema como era el DRS) para intentar un sobrepaso; esto se busca para facilitar los adelantamientos, funcionando como una herramienta estratégica que puede usarse de una sola vez o repartida a lo largo de una vuelta, tanto sea en curvas o en rectas (el DRS solo era en rectas).

Modo boost (boost mode)

Sistema de despliegue de energía operado por el piloto a través del Sistema de Recuperación de Energía (ERS), que puede utilizarse de forma ofensiva o defensiva según la posición en pista. Aporta la máxima potencia del motor y la batería con solo presionar un botón (se agrega al volante), en cualquier sector del circuito.

Aerodinámica activa (active aero)

Ajuste dinámico de los ángulos de los elementos del alerón delantero y trasero en determinadas zonas de alta velocidad, con modos para curvas y rectas. Permite una adaptación estratégica y maximiza el uso total de la potencia del auto gracias a un mayor agarre en pista.

Recarga (recharge)

Los pilotos pueden recargar la batería mediante la energía recuperada en las frenadas, al levantar el acelerador al final de las rectas e incluso en curvas donde se aplica solo parte de la potencia. Con este tipo de agregados se potencia la “función” del piloto, quien deberá tomar decisiones ajustadas que generarán más potencia en su auto, con la consecuente mayor velocidad y posibilidad de defenderse o pasar a otro coche.

