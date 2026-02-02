​Infantino propone revisar el veto a Rusia y reabrir su participación en el fútbol internacional 

Gianni Infantino volvió a manifestarse sobre la situación de Rusia en el fútbol internacional y planteó la necesidad de revisar la sanción que rige desde 2022. El presidente de la FIFA señaló que una eventual reapertura podría comenzar por las categorías formativas, como parte de un proceso gradual que no implicaría, en esta etapa, el regreso inmediato de selecciones mayores ni de clubes profesionales a las competencias oficiales.

“Este veto no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio”, afirmó el principal dirigente del fútbol a nivel mundial. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con la cadena británica Sky, en la que el Infantino cuestionó la efectividad de la medida aplicada tras la invasión rusa a Ucrania.

La sanción, que continúa vigente para Rusia y Bielorrusia, alcanza tanto a los equipos nacionales como a las instituciones que participan en torneos organizados por la FIFA y la UEFA.

Esta medida no implicaría el regreso inmediato de selecciones mayores. (foto: REUTER) Esta medida no implicaría el regreso inmediato de selecciones mayores. (foto: REUTER)

El alcance de la sanción y la postura del organismo

Infantino indicó que la FIFA evalúa el impacto de la prohibición a casi cuatro años de su implementación y que el debate no se limita al plano estrictamente competitivo. En ese contexto, sostuvo que permitir la participación de equipos juveniles aparece como una alternativa inicial para reactivar la presencia internacional.

“Es algo que tenemos que hacer, definitivamente, al menos en categorías inferiores”, señaló el titular de la FIFA. En la misma línea, agregó: “Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar”, al referirse al rol integrador que pueden cumplir los torneos formativos en un escenario marcado por tensiones políticas y diplomáticas.

El dirigente suizo también remarcó que la política de sanciones debe diferenciar entre las decisiones de los gobiernos y la actividad de los futbolistas y las federaciones. “No deberíamos vetar a países por los actos de sus líderes políticos”, expresó.

Contexto reglamentario de la medida vigente desde 2022

La exclusión de Rusia y Bielorrusia fue adoptada por los organismos rectores del fútbol internacional a comienzos de 2022, en coordinación entre la FIFA y la UEFA, tras el inicio del conflicto en Ucrania. La resolución estableció que las selecciones nacionales y los clubes de ambos países no pueden participar en torneos oficiales organizados por estas entidades.

En el plano de selecciones, la sanción impacta en las competencias clasificatorias y en los torneos finales continentales y mundiales, mientras que a nivel de clubes se traduce en la imposibilidad de intervenir en certámenes internacionales de Europa y en competencias avaladas por la FIFA.

La medida se mantiene bajo revisión por parte de los comités ejecutivos y las áreas jurídicas de ambos organismos, que evalúan su continuidad en función del contexto internacional.

Defensa del reconocimiento a Trump

En otro tramo de la entrevista con Sky, Infantino se refirió al premio de la paz otorgado por la FIFA a Donald Trump, un galardón de reciente creación dentro del organismo.

El presidente de la entidad sostuvo que el mandatario estadounidense tuvo participación en procesos de negociación internacional y en iniciativas orientadas a la resolución de conflictos. “Objetivamente se lo merece”, afirmó, y agregó que su postura fue compartida por otras figuras vinculadas a espacios de diálogo y mediación en el plano internacional.

Gianni Infantino y Donald Trump. (foto: AP) Gianni Infantino y Donald Trump. (foto: AP)

​