​Independiente: una inhibición de AFA complica el debut de Quinteros 

Una de las tantas inhibiciones que padece Independiente por la falta de pago de sus deudas podría complicar el debut de Gustavo Quinteros como técnico del primer equipo, en el clásico del domingo ante Racing. Este martes, en el primer entrenamiento con el plantel, el DT recibió la noticia de que su presentación podría postergarse debido a que el club no puede inscribir su contrato en AFA por una inhibición que posee en la casa madre del fútbol argentino.

La medida, que no impide la firma de los papeles, se debe a que la institución no abonó los aportes al cuerpo docente del centro educativo del club. El monto por pagar es de alrededor de 235 millones de pesos y la dirigencia del Rojo no dio señales de saldar dicha deuda, por lo que AFA evalúa darle a un permiso especial a Independiente para que Quinteros pueda estar el domingo en el banco de suplentes.

En la mañana de este martes, el nuevo director técnico del Rojo se hizo presente en el predio de Villa Domínico y fue presentado al plantel por el presidente Néstor Grindetti. En su primera decisión, el nuevo entrenador redujo el grupo a un número más pequeño, por lo que en principio no trabajará con tantos juveniles de las inferiores, como lo hacía Julio Vaccari. La intención es focalizarse en un plantel más acotado para ir marcando prioridades y niveles de competencia. Además, pidió la parrilla del predio de Domínico todos los jueves para hacer asados de camaradería entre los jugadores y cuerpo técnico.

En la práctica en sí, la actividad no escapó de lo básico: hubo trabajos físicos y con pelota. Los entrenamientos de jueves y viernes empezarán a dar la pauta de la probable formación para el clásico y de quien reemplazará en la zaga central a Sebastián Valdez, que salió en el entretiempo del partido con San Lorenzo con una lesión muscular que lo dejará fuera del encuentro con Racing. En principio, Franco Paredes ocuparía su lugar.

El paraguayo Gabriel Avalos también terminó el domingo con una sobrecarga muscular, pero hay mayor optimismo de parte del cuerpo médico para que el centrodelantero pueda jugar desde el comienzo. Quinteros sabe que será esencial ganar en el Cilindro de Avellaneda para arrancar su ciclo conquistando la confianza de los hinchas y de sus propios futbolistas. Ultimo en el Grupo B con apenas cuatro puntos y una racha de diez partidos sin triunfos entre el torneo local, la Copa Argentina y la Sudamericana, la prioridad de Independiente pasa por tratar de meterse en los octavos de final del Torneo Clausura.