​Independiente tuvo ante Platense su primera victoria en el Torneo Clausura 

Luego de quince partidos en todas las competencias sin sumar de a tres, Independiente goleó 3-0 este viernes a Platense, en un duelo que en su momento había sido suspendido, disputado en el Libertadores de América-Ricardo Bochini correspondiente a la sexta fecha, y que aumentó a seis los cotejos sin poder ganar del último campeón del fútbol argentino, que ve de lejos los play-offs.

El horno no daba para bollos en Avellaneda y la llovizna intermitente no parecía suficiente para enfriar el ambiente: el Rojo no conocía la victoria desde el inicio del campeonato y había que ganar o ganar.

De entrada, Millán escapó por derecha y su envío fue capturado por Cabral, cuyo primer intento fue interceptado por Saborido y en el segundo fue el arquero Losas el encargado de ahogarle el grito al chileno número 10.

Al rato vino la apertura para el equipo de Gustavo Quinteros. Y llegó con polémica luego de un envío cruzado desde la izquierda que capturó Montiel, quien la bajó con clase y de cachetada la cedió para la entrada de Cabral y Gabriel Avalos, aunque fue este último quien, tras un rebote, desde el piso y de rastrón, señaló el primer tanto, reclamado por todo Platense, que pedía offside previo.

De vuelta de los vestuarios, un pase punzante y entre líneas de Ronaldo Martínez -el artillero del campeonato con siete tantos- dejó al “Pájaro” Schor cara a cara con Rodrigo Rey, pero el delantero la mandó afuera y desaprovechó así una ocasión inmejorable para empatar, lo que curiosamente hizo que recrudeciera el clima hostil que se vivía en la hinchada local, pese a que su equipo estaba arriba en el marcador.

Mientras Independiente cuidaba la exigua ventaja como oro y Platense no hacía mucho por empardar, no pasaba casi nada en la cancha. Fue así que el ingresado Mazzantti combinó con Montiel y éste envió un centro para que el chileno Felipe Loyola impacte la pelota de cabeza y supere el esfuerzo del arquero visitante, en una jugada que volvió a ser revisada por el VAR ante un posible fuera de juego, que a la postre no fue tal.

El 2-0 parcial calmó los ánimos en Avellaneda, ayudado por la poca profundidad que esgrimía el conjunto del “Kily” González, a excepción de algunos arrestos de Picco.

Entonces el ingresado Marcone se probó el traje de asistidor y metió un pase magnífico para la corrida de Lautaro Millán, quien con la última línea calamar totalmente desarticulada no tuvo inconvenientes en marcar el tercero para, ahora sí, desatar la alegría y cierta conformidad en la afición local.