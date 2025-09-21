​Independiente-San Lorenzo, el plato fuerte de un domingo lleno de fútbol 

La novena fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional continúa este domingo con cinco partidos para todos los gustos. No habrá que esperar demasiado para el plato fuerte del día: desde las 14.30 (TNT Sports Premium), Independiente y San Lorenzo se enfrentarán en el Libertadores de América, en el que será el primer partido de los de Avellaneda tras la renuncia del entrenador Julio Vaccari y a la espera del ya contratado Gustavo Quinteros.

El Rojo, quien recientemente anunció la llegada de Quinteros pero este domingo será dirigido interinamente por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, intentará empezar a recuperarse del contexto de crisis deportiva que lo tiene último de la Zona B (con solo tres puntos) y que se vio agravado por la descalificación de la Copa Sudamericana y la eliminación en la Copa Argentina. San Lorenzo, por su parte, viene de caer ante Racing y ocupa la quinta posición en la tabla, aunque su flanco tiene que ver principalmente con lo institucional, donde atraviesa una acefalía luego de la salida de su expresidente Marcelo Moretti, quien estuvo involucrado en un escándalo relacionado a las coimas.

La acción continuará más tarde, a las 16.45 (ESPN Premium), en el estadio Feliciano Gambarte, donde Godoy Cruz, queen la última fecha cosechó un empate sin goles ante Barracas Central,recibirá a Instituto de Córdoba con el objetivo de volver a conquistar un triunfo como local: los tres puntos vienen siendo esquivos para el equipo mendocino en casa, donde aún no ganó en este torneo. El conjunto dirigido por Daniel Oldrá, por su parte, buscará un triunfo que lo acerque a la zona de playoffs y llega con el envión dulce tras haber vencido a Argentinos Juniors para cortar seis juegos sin victorias.

Más tarde, desde las 19, jugarán dos equipos que intentarán mantener sus lugares entre los mejores ocho equipos de sus zonas: Rosario Central y Banfield, que quieren seguir firmes entre quienes están valiéndose de un pasaje a los playoffs por el momento. En el Gigante de Arroyito (ESPN Premium), los locales irán con ese objetivo a medirse ante un Talleres de Córdoba de complicado presente y dueño solo de una victoria en las ocho fechas disputadas.

Al mismo horario pero en el estadio Diego Armando Maradona (TNT Sports Premium), los del Sur intentarán continuar con su buen momento ante Argentinos Juniors, luego de sus recientes triunfos por la mínima sobre Tigre como local y sobre Independiente en Avellaneda. Los conducidos por Nicolás Diez, en tanto, necesitan un resultado positivo que les permita acercarse a la zona clasificatoria para la siguiente fase del torneo Clausura.

En el último turno del día, a las 21.15 (ESPN Premium), Boca recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, con la meta de conseguir una victoria que le permita mantenerse en las primeras posiciones de su zona, la A. Los dos equipos llegan con exactas 13 unidades al encuentro: los dirigidos por Miguel Ángel Russo vieron interrumpida la última fecha ante Rosario Central la racha de tres triunfos al hilo que significó una importante remontada luego de un período negativo que parecía estirarse agónicamente; los conducidos por Omar De Felippe, en cambio, viven un 2025 histórico que los vio disfrutar por primera vez de su participación en la Copa Libertadores.