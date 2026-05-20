​Independiente Rivadavia se aseguró el primer puesto de su grupo en la Libertadores 

Otra buena noticia para Independiente Rivadavia en su primera Copa Libertadores. Ya con la histórica clasificación en el bolsillo, este martes, todavía sin jugar, se aseguró el primer puesto del grupo C producto de la victoria de Fluminense por 2-1 ante Bolívar en Río de Janeiro.

Los dirigidos por Luis Zubeldía se impusieron con goles del argentino Luciano Acosta y el brasileño Kennedy (verdugo de Boca en la final de la Libertadores 2023) . Así, ambos equipos quedaron con cinco puntos y cierra La Guaira con tres. Los mendocinos, con 10 puntos, visitarán a los venezolanos este jueves. Salgan como salgan, ya no pueden ser alcanzados por sus rivales en la cima con una fecha por jugarse la semana próxima.

Victoria para los brasileños (EFE). Victoria para los brasileños (EFE).

Ya confirmado como líder, ahora buscará ser el mejor de los primeros para que, en caso de avanzar a cuartos de final o semis, tener esa ventaja a favor y definir siempre de local. En octavos ya lo hará contra un segundo.

¿Con quiénes pelea?

Hoy, iniciada la fecha 5, Central lidera ese rubro con 13 puntos. Corinthians, que aún no jugó, tiene 10. Lo mismo para Coquimbo, aunque solo con un partido restante.

Después, todavía sin jugar en esta jornada, Mirassol con 9, Flamengo y Palmeiras con 8, U. Católica con 7.

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