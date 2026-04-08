​Independiente Rivadavia debuta en la Copa Libertadores ante Bolívar 

Independientemente del resultado, será un partido que quedará en la memoria de los hinchas de Independiente Rivadavia. Que tanto han soñado con este momento. Que no se conformaron con el histórico título de la Copa Argentina e inmediatamente pusieron la cabeza en el debut copero. Porque sí, será la primera vez que veremos a la Lepra mendocina en un certamen internacional, y será nada menos que en la Copa Libertadores.
Alfredo Berti es otro que quiere seguir escribiendo las grandes páginas de la historia del club, y para su fortuna tendrá a todos sus titulares a disposición. Álex Arce, quien ya se encuentra en condiciones tras sufrir una fractura en la clavícula izquierda, ira de la partida junto a Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. Del otro lado se encuentra Bolívar, que viene de ganarle 5-2 a Real Oruro en su debut en la Liga de Bolivia. Abren el Grupo C.