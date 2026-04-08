​Independiente Rivadavia debuta en la Copa Libertadores ante Bolívar 

Independientemente del resultado, será un partido que quedará en la memoria de los hinchas de Independiente Rivadavia. Que tanto han soñado con este momento. Que no se conformaron con el histórico título de la Copa Argentina e inmediatamente pusieron la cabeza en el debut copero. Porque sí, será la primera vez que veremos a la Lepra mendocina en un certamen internacional, y será nada menos que en la Copa Libertadores.