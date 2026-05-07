​Independiente Rivadavia: clasificación histórica a octavos y la importancia de ser el mejor de los primeros 

Lo de Independiente Rivadavia es sensacional. Por funcionamiento y resultados, tanto a nivel nacional como internacional. Este miércoles empató 1-1 con Fluminense en Mendoza y se convirtió en el primer equipo clasificado a octavos de final de la Libertadores.

Es que llegó a los 10 puntos en su grupo y le sacó cinco de ventaja a Bolívar, siete a La Guaira y ocho a los brasileños cuando quedan apenas dos fechas por jugarse. Impresionante lo del equipo de Alfredo Berti.

La importancia de ser el mejor de los primeros

Al igual que Central y Corinthians en sus grupos, suma diez puntos. Es cifra también podría ser alcanzada por Flamengo. Pensando en octavos, ahora le queda asegurar el primer puesto de su zona (ganando en la próxima fecha ante La Guaira de visitante lo hará). Sabe que es importante para definir de local en el primer cruce mano a mano.

Independiente Rivadavia es el primer clasificado a octavos (REUTER). Independiente Rivadavia es el primer clasificado a octavos (REUTER).

Y si fuera el mejor de los primeros finalizada la fase de grupos, también definiría en cuartos y semis en Mendoza si continuara en carrera. De ahí la importancia de esta cuestión.

Y el Apertura…

Después de haber sido el mejor del grupo B (líder de la tabla anual), se enfrentará en octavos de final ante Unión. Será el sábado a las 21.30 en Mendoza. El equipo de Berti quiere seguir haciendo historia…

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