​Independiente: qué dicen los estudios que le hicieron a Lomónaco 

Gustavo Quinteros puede respirar aliviado. Luego de un fin de semana caliente tras el polémico empate contra Boca, el entrenador estaba preocupado por la situación de Kevin Lomónaco, quien fue reemplazado en el segundo tiempo por una molestia muscular. Sin embargo, los estudios médicos que le realizaron ayer al defensor central descartaron una lesión muscular de gravedad y confirmaron que sólo se trató de una contractura, por lo que podrá decir presente en el duelo de la próxima fecha ante Defensa y Justicia, que se disputará el sábado a las 19.30, en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Lomónaco había salido con una molestia ante Boca. (Foto: Prensa Independiente) Lomónaco había salido con una molestia ante Boca. (Foto: Prensa Independiente)

Alivio por Lomónaco

Las alarmas de encendieron a los 29 minutos del complemento, cuando Cumbia cerró una contra del Xeneize y, producto del esfuerzo físico, sintió una molestia en el isquiotibial de la pierna derecha. El futbolista de 24 años se tiró al piso, se tomó la pierna y se retiró con evidentes gestos de dolor. Por ese motivo, en el Rojo se especuló con la posibilidad de una lesión muscular que lo pudiera marginar de la recta final de la fase regular del Torneo Apertura, algo que hubiera significado un duro golpe para las aspiraciones del equipo. Para determinar el escenario al que se enfrentaba, el cuerpo médico tomó la determinación de someterlo a análisis, los que arrojaron buenas noticias.

Lomónaco había llegado al clásico con lo justo desde lo físico. El esfuerzo de una temporada intensa lo puso a prueba. El jugador acumula 970 minutos jugados en lo que va del campeonato en 12 encuentros. Y pese a que nunca sufrió una lesión desde su llegada al club a mediados de 2024, Quinteros lo llevará de a poco en esta semana para evitar cualquier contratiempo y que llegue bien de cara a un partido determinante ante un Halcón que ayer perdió con Talleres de Córdoba pero que se encuentra por encima de Independiente en la tabla de la Zona A (tiene un punto más y está en puestos de playoffs).

Fedorco había ingresado por Kevin. (EFE) Fedorco había ingresado por Kevin. (EFE)

Kevin, a disposición

Más allá de no estar en el mismo nivel que lo llevó a estar en el ojo de clubes del fútbol brasileño y europeo, Kevin sigue siendo una pieza fundamental para el Rojo. La dupla con Sebastián Valdéz le supo dar muchos réditos en el pasado y es uno de los puntos que el equipo debe mejorar con el foco puesto en meterse en la pelea por el torneo. “Nos falta conseguir solidez defensiva”, había dicho el DT hace un par de semanas.

Así, después de algunas horas de tensión, Lomónaco tiene defensa alta.

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