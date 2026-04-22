​Independiente: la decisión que tendrá que tomar Quinteros en un puesto clave 

Independiente fue uno de los grandes ganadores en la Zona A del Torneo Apertura. Con el triunfo por 3-1 ante Defensa y Justicia, sumado a las derrotas de Unión, Instituto y Platense, y el empate de San Lorenzo, hizo que avanzara varios escalones en la tabla de posiciones y que se acercara a la posibilidad de clasificarse a los playoffs. Por eso, de cara al duelo de este viernes a las 17 contra Deportivo Riestra, Gustavo Quinteros debe definir algunas cuestiones en el 11.

Maxi Gutiérrez viene de ser la figura ante Defensa. (Foto: Prensa Independiente) Maxi Gutiérrez viene de ser la figura ante Defensa. (Foto: Prensa Independiente)

La duda de Quinteros

Luego de la buena imagen que quedó en el último encuentro en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, el entrenador no haría grandes modificaciones en busca de estirar el buen momento y seguir consolidando la idea de juego que se observa frente al Halcón. Sin embargo, hay una incógnita que deberá resolver de cara al choque en el Guillermo Laza. ¿Cuál? Quién será el extremo por derecha.

El interrogante se abrió a partir de la gran actuación de Maximiliano Gutiérrez y de la reaparición de Santiago Montiel. Claro, porque en el resto de la formación inicial no habría inconvenientes: la defensa está en el mejor momento del campeonato, la mitad de la cancha pareciera continuar sin modificaciones -más allá de los flojos rendimientos de Nacho Malcorra- y Matías Abaldo y Gabriel Ávalos son irremplazables en ofensiva.

Las dudas surgen en una especie de enfrentamiento entre el buen rendimiento de Gutiérrez en sus últimas presentaciones vs. todo lo que podría aportar Montiel. Algo así como actualidad vs. potencial. Es que el chileno, quien venía de ser uno de los puntos más altos del Rojo en el empate con Boca en la Bombonera, fue la figura con Defensa. Fabricó un penal, convirtió su primer gol en el club y se ganó los aplausos de los hinchas. ¿Habrá sido suficiente para asegurarse la titularidad?

Santiago Montiel volvió de su desgarro ante el Halcón. (FOTOBAIRES) Santiago Montiel volvió de su desgarro ante el Halcón. (FOTOBAIRES)

Actualidad vs. Potencial

“Es un sentimiento muy lindo haber sido reconocido de local. Pude hacer el gol y estoy muy feliz con eso. Lo ganamos porque metimos, jugamos a lo que veníamos preparando en la semana y nos salieron las cosas. Todos los partidos son finales para nosotros”, sostuvo Guti, quien está a préstamo desde Huachipato hasta fin de año y que apenas acumula 191 minutos disputados en cinco partidos.

Del otro lado aparece la figura de Montiel, uno de los pilares en la faceta ofensiva del equipo. Sin embargo, los problemas físicos en los últimos tiempos hicieron que se viera obligado a perderse algunos encuentros y que Gutiérrez tuviera su oportunidad, la cual supo aprovechar. Santiago había sufrido un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda ante Racing y estuvo ausente con Boca. Pero apenas 14 días después, el futbolista de 25 años ingresó a los 30′ del segundo tiempo ante el Halcón.

De estar en su plenitud física, Montiel sería titular indiscutido, aunque Quinteros tendrá que evaluar si buscará llevarlo de a poco para que no tuviera una nueva recaída. ¿El motivo? Había padecido otro desgarro el 13 de febrero, en la victoria con Lanús, lo que lo marginó de la derrota ante Independiente Rivadavia y el empate contra Gimnasia de Mendoza. Sumó minutos en la goleada a Central Córdoba y la igualdad con Unión, fue preservado ante la caída vs. Instituto y el 4-2 a Atenas de Río Cuarto, y regresó con Talleres para luego salir en el clásico de Avellaneda.

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