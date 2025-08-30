​Independiente igualó con Instituto y sigue en el fondo de la tabla  

Independiente empató por 0 a 0 con Instituto al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Juan Domingo Perón, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.

En un partido con pocas llegadas de gol, la más clara fue para el local, a los 38 minutos de la segunda parte, con un remate abajo del arco desperdiciado por el extremo Jonás Acevedo.

Con la igualdad, Independiente se ubica anteúltimo en la zona B, con tres puntos, mientras que la “Gloria” está dos puestos por encima, con tres unidades más.

En la próxima fecha, el “Rojo” recibirá a Banfield, el próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 16.45 horas, mientras que Instituto será local de Argentinos Juniors, el domingo 14 a las 15.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los 19 minutos. El lateral Facundo Zabala avanzó por izquierda, se cerró y metió un remate cruzado, que fue contenido por el arquero Manuel Roffo.

El local llegó por primera vez a los 27 minutos. El delantero Matías Fonseca quedó mano a mano por el costado derecho, encaró al arquero Rodrigo Rey e intentó un remate por debajo del achique del guardameta, que pudo contener el peligro.

En el tercer minuto de descuento, luego de un córner del volante Gastón Lodico, el mediocampista Nicolás Zalazar ganó en la altura sobre el borde del área chica, con un frentazo que se fue cerca del travesaño, pero desviado.

Ya en el complemento, a los seis minutos, un desborde por izquierda de Gastón Lodico terminó en un centro atrás para el delantero Manuel Romero, cuyo tiro desde la medialuna del área se fue alto.

Cinco minutos más tarde, un centro desde la izquierda del volante Luciano Cabral llegó pinchado al segundo poste para el remate de primera del delantero Gabriel Avalos, cuya volea con el empeine fue a las manos del arquero Manuel Roffo.

En 27 minutos, Instituto se acercó con un remate muy lejano, pero cargado de potencia, de Manuel Romero, tapado sobre su palo izquierdo por el arquero Rodrigo Rey.

Dos minutos después, un pase largo puso a correr a Mazzantti, quien avanzó por el costado derecho y metió un remate bajo, al primer palo, contenido por Roffo.

La última llegada del partido fue del equipo cordobés, a los 38 minutos. El extremo Jeremías Lázaro desbordó por derecha y puso un centro rasante para el delantero Jonás Acevedo, cuyo remate, tirándose al piso dentro del área chica, se fue alto.