​Increíble: en México y España quieren instalar que Messi debió ver la roja 

Lionel Messi sigue sorprendiendo al mundo. A una semana de cumplir 39 años, el capitán de la Selección dio otra clase magistral de fútbol con el tremendo hattrick que anotó ante Argelia, recordando acaso que sigue siendo el mejor del planeta. Obviamente, en cada rincón del globo terráqueo aparecieron los elogios hacia Leo pero, insólitamente, también hubo algunas voces críticas -que nunca faltan- reclamando que ¡debió haber sido expulsado! Increíble…

Principalmente en México y España, varios periodistas salieron en los medios a reclamar una roja contra Messi ya que, a los 31 minutos, cuando el partido ya estaba 1-0, pisó en la pantorrilla a Aïssa Mandi. Si bien el árbitro Szymon Marciniak cobró falta, no le sacó tarjeta al 10, lo que generó la furia en estos dos países, en donde seguramente esperaban que la Selección tuviera un magro debut frente a Argelia.

Por eso, horas después del partido, tanto en ESPN como en Fox Sports México salieron a criticar duramente a Leo, dejando de lado la tremenda actuación que tuvo durante la noche de este martes: “Me parece una falta de respeto que no veamos la jugada, hay jugadores con fuero”, lanzó el relator mexicano Raúl Ortiz. “No es su culpa que no lo hayan expulsado, pero era tarjeta roja. Era tarjeta roja y juego brusco grave. Se la merecía ; entonces hay fuero y hay jugadores que pueden hacer lo que quieran”, indicó.

A él se sumó el conductor del programa, Alex Blanco, quien destacó que “si hubiera sido un jugador con un nombre diferente en la playera, iría al VAR y hubiera sido roja”, además de recordar que, bajo su mirada, la Selección había sido favorecida en Qatar 2022. Todos supuestos….

Increíblemente, se enfocan en criticar a Messi (REUTERS/Bernadett Szabo). Increíblemente, se enfocan en criticar a Messi (REUTERS/Bernadett Szabo).

Lo mismo sucedió en ESPN, en donde Ramón Fernández, una de las principales voces mexicanas, dijo: “Era roja directa, una jugada violenta de Messi. A lo mejor no tiene tanta potencia, pero le pega de atrás, la plancha es roja, mínimo hubiera ido al VAR y era amarilla, pero es roja directa”, agregó . “El músculo de Messi está con fuerza”, siguió.

Pero las críticas no sólo estuvieron en México, sino que en España también decidieron atacar a Messi por aquel supuesto planchazo. Justamente, esto sucedió en gran parte en el programa El Chiringuito, donde varios de los panelistas son conocidos por su perfil anti Messi: “Lo que hace Messi ayer con 39 años es extraordinario, hacer un hattrick en una Copa del Mundo es extraordinario, pero no se puede estar jugando todavía con red, es la realidad”, manifestó José Luis Sánchez, periodista del programa deportivo.

“Ayer Messi en la primera parte tenía que ser expulsado, yo no hablo del Messi futbolístico, pero no se puede estar jugando toda la vida con red. Todos sabemos que si no se hubiera llamado Leo Messi hubiera sido expulsado. Todos sabemos que esto es roja, según estamos en este futbol de revisión de VAR”, lanzó. “Esto es roja, no estaríamos hablando del hattrick, estaríamos hablando de que Messi fue expulsado en la primera jornada del Mundial, esa es la realidad, no es debatible”.

Y siguió : “A Messi no lo quieren expulsar. Estaba Infantino aplaudiendo en el palco los goles de Leo Messi, que se ha visto”. Acto seguido se refirió a los penales en 2022. “Argentina ganó el Mundial de Qatar con el mayor porcentaje de penales pitados a favor de la historia de los mundiales. Le pitaron más penaltis que al Real Madrid en las últimas tres Champions. No es discutible que esto es roja”.

Edu Aguirre, otro de los rostros del Chiringuito TV, se mostró ofendido por la decisión arbitral. “No me quiero calentar, pero es que es demasiado evidente, hermano. Todos vimos cómo Argentina ganó el mundial pasado, siete penaltis en siete partidos. ¡ Lo tiene que echar, minuto 30, lo tienen que echar, hombre!”, se quejó.

Por qué no era roja a Messi

Lo cierto es que, más allá del ruido que buscan generar en México y España, la realidad está en que la decisión de no expulsar a Messi fue correcta. Y es que lo que evaluaron tanto el árbitro como el VAR, es que el capitán no buscó lastimar a su rival haciendo uso de la fuerza excesiva. Y es que lo que se observó es que, en el momento en que hace la falta, el 10 se trastabilla, movimiento en donde su pie impacta con la pantorrilla del rival. Pero el dato clave está en que nunca hace fuerza buscando lastimar al jugador argelino. Por eso, como mucho, hubiese correspondido la tarjeta amarilla, ya que sí se podía interpretar como acción temeraria, pero el VAR no puede intervenir ya que solamente puede hacerlo en situaciones de expulsión directa.

En ningún momento Messi buscó lastimar a su rival. En ningún momento Messi buscó lastimar a su rival.

De hecho, hasta el propio DT de Argelia, Vladimir Petkovic, no buscó hacer foco en eso: “Es inútil comentar situaciones hipotéticas en este momento. Pero todos lo vieron, incluido yo. Después del partido vi las imágenes, pero no quiero hablar mucho al respecto”, indicó.

​