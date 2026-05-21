​Increíble derrota de Tomás Etcheverry en Hamburgo: desperdició siete match points en dos días 

Tomás Etcheverry (25°) sufrió una de esas derrotas que cuesta explicar. El platense dejó escapar una enorme cantidad de oportunidades y terminó cayendo ante el estadounidense Tommy Paul por 6-7 (5), 7-6 (5) y 7-6 (7) en los octavos de final del ATP 500 de Hamburgo, en la antesala de Roland Garros. En total, el argentino dispuso de siete match points a lo largo del encuentro, pero no logró concretarlos y se quedó sin un triunfo que parecía tener al alcance de la mano.

El partido había quedado inconcluso el martes por falta de luz, luego de que Etcheverry desperdiciara dos puntos de partido en el segundo set y terminara cediendo ese parcial en un ajustado tie break. Ya en la reanudación de este miércoles, la historia mantuvo el mismo tono dramático.

Tomás Etcheverry cayó en los octavos de final de Hamburgo tras desperdiciar siete match points.

(REUTERS). Tomás Etcheverry cayó en los octavos de final de Hamburgo tras desperdiciar siete match points.(REUTERS).

Retu había estado 5-4 y saque para partido en el segundo set. Allí contó primero con un 40-30 y luego con ventaja en el deuce, aunque no pudo cerrar el encuentro. Paul resistió, llevó la definición al desempate y volvió a salir airoso, incluso después de que el argentino remontara un 1-5 hasta ponerse 6-5.

En el set decisivo, Etcheverry también pareció encaminar la victoria. Se adelantó 3-0 y más tarde llegó a estar 3-0 arriba en el tie break final. Sin embargo, nuevamente dejó pasar sus chances y terminó cediendo un partido increíble.

La derrota además tendrá consecuencias en el ranking. Etcheverry defendía las semifinales alcanzadas en Hamburgo en 2025, por lo que perderá posiciones y Francisco Cerúndolo (27°) volverá a convertirse en el número uno del tenis argentino.

Tommy Paul en plena acción durante su triunfo en los octavos de final de Hamburgo ante Tomás Etcheverry.

(REUTERS) Tommy Paul en plena acción durante su triunfo en los octavos de final de Hamburgo ante Tomás Etcheverry.(REUTERS)

Distinta fue la historia para Camilo Ugo Carabelli (68°), que consiguió un muy buen triunfo en Hamburgo. El argentino derrotó al estadounidense Frances Tiafoe (21°) por 7-6 (3) y 7-6 (4) para meterse en los cuartos de final. Ahora se enfrentará este jueves, desde las 7, al estadounidense Aleksandar Kovacevic (94°), quien viene de eliminar al canadiense Félix Auger-Aliassime (5°) por 4-6, 7-5 y 6-4.

También hubo buenas noticias para los argentinos en el ATP 250 de Ginebra. Mariano Navone (42°) venció al británico Cameron Norrie (22°) por un doble 6-4 y avanzó a los cuartos de final.

La Nave golpeó en momentos clave de ambos sets. En el primero quebró en el arranque y luego volvió a hacerlo en el séptimo game, mientras que Norrie había recuperado terreno con un break en el sexto. En el segundo parcial, Navone volvió a empezar mejor para adelantarse 2-0, aunque el británico igualó las acciones tras recuperar el quiebre en el sexto game. Sin embargo, el argentino reaccionó de inmediato y volvió a quebrar el saque de su rival para encaminar el triunfo.

Mariano Navone venció a Cameron Norrie en los octavos de final del ATP 250 de Ginebra.

(REUTERS). Mariano Navone venció a Cameron Norrie en los octavos de final del ATP 250 de Ginebra.(REUTERS).

La diferencia también quedó reflejada en las estadísticas: Navone conectó 15 winners contra 23 de Norrie, aunque la gran brecha estuvo en los errores no forzados. El argentino cometió 20, mientras que el británico acumuló 43. Ahora, el tenista de 9 de Julio enfrentará este jueves, desde las 8, al español Jaume Munar (39°), quien eliminó a Francisco Comesaña (114°) con un doble 6-4.

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