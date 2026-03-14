​Incertidumbre en Independiente por Montiel 

El dueño del último premio Puskas estuvo sentado en el banco de suplentes en los últimos dos partidos del Rojo ante Central Córdoba de Santiago del Estero (2-0) y Unión (4-4), ambos en Avellaneda. Santiago Montiel, quien se quedó con el galardón de la FIFA el pasado 16 de diciembre por un golazo que le convirtió a Independiente Rivadavia (1-0) el 11 de mayo del año pasado, perdió la titularidad tras sufrir un desgarro en el, recto anterior de la pierna izquierda. La última vez que jugó desde el arranque fue el 13 de febrero, por la quinta fecha, ante Lanús (2-0). Y fue justamente en ese encuentro cuando sufrió la lesión que lo marginó.

Si bien reapareció contra el Ferroviario, partido en el que ingresó en el complemento para disputar los últimos 18 minutos, y también entró y sumó 27’ el último martes ante el Tatengue, la realidad marca que todavía no logró recuperar su ritmo. El extremo de 25 años trabajó de manera diferenciada en los últimos entrenamientos por decisión del cuerpo médico. Le sugirieron dosificar las cargas contemplando que aún no se recuperó del todo de la dolencia y prefieren evitar asumir riesgos evitables. De hecho, se especula con la posibilidad de que Montiel ni siquiera viaje a Córdoba para el partido ante Instituto, que se jugará el lunes desde las 22.15, por la 11ª fecha del Torneo Apertura.

El regreso del puntero derecho es importante para Independiente porque su reemplazante, Ignacio Pussetto, todavía no termina de convencer. Si bien convirtió el 1-3 parcial contra Unión, Nacho aún no tuvo el nivel esperado.

Santiago Montiel conduce la pelota en un entrenamiento. (Foto: Prensa Independiente) Santiago Montiel conduce la pelota en un entrenamiento. (Foto: Prensa Independiente)

Montiel ha sufrido muchas lesiones desde que desembarcó en Independiente en agosto de 2024, proveniente de Argentinos Juniors. El 22 de noviembre sufrió un desgarro miofascial que lo tuvo 19 días afuera de las canchas. Un poco más tarde, el 25 de enero del año pasado, padeció una distensión en un muslo que lo obligó a parar por 12 días. El 28 de febrero de 2025, como consecuencia de una sobrecarga, debió frenar por 13 jornadas. Al poco tiempo, el 17 de abril, una pubalgia le demandó dos semanas de reposo. Y recientemente volvió a desgarrarse.

En este Apertura lleva disputados 325 minutos en seis partidos y convirtió un gol y fue expulsado una vez. El año pasado sumó siete gritos y cuatro asistencias en 36 encuentros. Su desequilibrio y cambio de ritmo es importante para el equipo, pero las lesiones le vienen jugando una mala pasada.

Son 15 los goles que convirtió Independiente en lo que va del Torneo Apertura. Y existe un registro estadístico que refleja, en gran medida, la relevancia que tiene para Gustavo Quinteros el juego aéreo en materia ofensiva: ocho de los gritos del Rojo en lo que va del año llegaron a través de esa vía. Es decir, un 53,3% del total.

No todos esos goles fueron de cabeza, pero sí derivaron de centros, un recurso al que el conjunto de Avellaneda apeló en reiteradas ocasiones en el último partido frente a Unión (4-4). La presencia de Gabriel Ávalos, quien se encuentra en estado de gracia, contribuye a esa estrategia ofensiva.

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