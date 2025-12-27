​Imputaron a Claudio Tapia y Pablo Toviggino por una supuesta retención de aportes jubilatorios 

Por decisión del fiscal Roberto Navas Rial, tanto Claudio Tapia como Pablo Toviggino fueron imputados por una presunta retención de aportes previsionales y contribuciones vinculadas a la AFA.

Tal como expuso la autoridad frente a un juez, la Casa Madre es investigada por una deuda con ARCA que supera los 19.000 millones de pesos.

Claudio Tapia y Toviggino. (Foto: Prensa AFA) Claudio Tapia y Toviggino. (Foto: Prensa AFA)

Según indica la propia denuncia, la Asociación del Fútbol Argentino no habría realizado los pagos correspondientes a las cargas sociales de sus empleados dentro del marco establecido por la ley.

“No lo habrían depositado luego de operado el plazo de treinta días corridos del vencimiento legal por importes que superaban ampliamente la condición objetiva de punibilidad previstas en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario”, detalla el escrito.

Aunque el presidente fue señalado como “responsable de las maniobras”, la Justicia entiende que no puede ser el único investigado. Por ende, otros dirigentes de la entidad también quedaron involucrados.

Toviggino con Tapia. Toviggino con Tapia.

