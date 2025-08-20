​Huracán volvió a perder con Once Caldas y se despidió de la Copa Sudamericana 

Huracán, condicionado por las expulsiones y sus propios errores, quedó eliminado de la Copa Sudamericana, tras perder 3-1, como local, frente a Once Caldas de Colombia, que se clasificó a los cuartos de final, en el partido jugado en Parque de los Patricios.

Bajo un lluvia torrencial, los goles para el conjunto colombiano los convirtieron Dayro Moreno por duplicado, a los 40 minutos del primer tiempo y a los 43 minutos de la segunda parte, y Michael Barrios, a los 20 del complemento.

En tanto, Matko Miljevic había abierto el marcador del encuentro a los 38 minutos de la etapa inicial, para Huracán, al anotar de tiro penal. Por su parte, Juan Bizans y el propio Miljevic se fueron expulsados en el local, a los 45 del primer periodo y a los 28 minutos del segundo, respectivamente.

Con este resultado, Huracán se despidió del certamen internacional. Ahora, deberá visitar a Unión de Santa Fe por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, el próximo domingo desde las 14.

Por otro lado, los comandados por Hernán Darío Herrera avanzaron a los cuartos de final del campeonato, donde tendrán que enfrentar al ganador de la serie entre Independiente del Valle y Mushuc Runa, ambos de Ecuador.

Después de mucho insistir, a los 38 del primer tiempo, Huracán abrió el marcador cuando Miljevic anotó desde el punto penal e igualó la serie 1-1 en el resultado global, luego de que Kevin Cuesta se llevó puesto a Bisanz dentro del área. Sin embargo, un minuto después, y tras el saque desde el medio, Once Caldas empató con un cabezazo de Dayro Moreno.

En los instantes finales, el local sufrió la pérdida de un jugador de campo: Bisanz realizó una acción indebida y el árbitro brasileño Paulo Zanovelli no dudó en mostrarle la tarjeta roja. De esta manera, el cuadro de Parque Patricios debió disputar todo el complemento en inferioridad numérica.

A pesar de disponer solamente de diez jugadores, Huracán mostró condiciones para volver a adelantarse en el duelo. No obstante, a los 20 del segundo tiempo, Barrios recibió la pelota dentro del área y marcó el segundo para el equipo de Manizales.

A los 28 minutos, los dirigidos por Frank Kudelka sufrieron otro revés por la expulsión de Miljevic, a instancias de VAR, tras sujetar del cuello al mediocampista Mateo García. Además, el encargado de impartir justicia había mostrado la tarjeta a César Ibáñez y Mateo Zuleta, pero luego de la revisión, decidió revertir su decisión y solo amonestó a los futbolistas.

Con todo Huracán volcado al ataque, Once Caldas encontró el camino para anotar el tercer tanto y sentenciar la clasificación a los cuartos de final del torneo internacional. Dayro Moreno, figura del cotejo, culminó un contragolpe letal y batió la defensa de Hernán Galíndez.