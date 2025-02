Hoy gran noche de box en Cutral Co

Esta noche desde las 21:00Hs en el Gimnasio Municipal Enrique Mosconi de Cutral Co, viviremos una jornada imperdible de boxeo. Esta velada también será transmitida en vivo por FoxSport.

Combate Estelar: Título Feconsur Superligero del CMB en juego.

Axel “El Misil” Isla vs. Néstor “El Turco” Abdallah

Combate Semiestelar:

Karen “Burbuja” Carabajal vs. Claudia “La Chica 10” López

Peleas Complementarias:

Ezequiel Nieva vs. Facundo Huanque

Germán Tapia vs. Braian Gómez

Entradas disponibles en puerta:

Ring Side: $3.000

Popular: $1.500