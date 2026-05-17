​Horacio Zeballos y Marcel Granollers se metieron a la final del Masters 1000 de Roma: cuándo y a qué hora jugarán 

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se clasificaron este sábado a la final del Masters 1000 de Roma tras imponerse en las semifinales ante el croata Nikola Mektic y el estadounidense Austin Krajicek por 6-7 (10), 7-5 y 10-2 en dos horas y 14 minutos, y buscarán su tercer trofeo disputado sobre tierra batida romana de esta categoría.

El marplatense, de 41 años, y el catalán, de 40, confirmaron su buen momento en el Foro Itálico tras un partido muy disputado resuelto en el desempate del tercer set, y dieron un paso más que les permitió acceder al duelo decisivo del cuadro de dobles.

El encuentro de este sábado, interrumpido en dos ocasiones por la lluvia en la capital italiana, arrancó con dificultades para la pareja, que perdió el primer set. Sin embargo, lograron darle la vuelta al marcador y terminaron imponiéndose en el segundo set, llevando el partido a un super tie-break a 10 puntos en el que ganaron con autoridad.

La dupla, que ya ganó los títulos en la arcilla romana en 2020 y 2024, buscará romper la sequía de una temporada en la que hasta ahora no conquistó ningún trofeo. Su última gran derrota fue hace menos de tres semanas en el Masters 1000 de Madrid, en el que cayeron en primera ronda, un resultado que supuso que Zeballos dejara de ser número uno del mundo (ese es ahora el británico Neal Skupski) y Granollers número dos en la clasificación de dobles. Previamente, llegaron a las semifinales del Abierto de Australia, y de los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, además de haber sido finalistas en Dallas.

Ahora, el argentino y el español se enfrentarán en la final del Masters 1000 de Roma a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, que vencieron este mismo sábado al estadounidense Cristiano Harrison y al británico Neal Skupski por 7-6 (11), 3-6 y 10-6.

El partido por el título será este domingo 17 de mayo no antes de las 09:00 (hora argentina).

Horacio Zeballos en el Masters 1000 de Roma. (Foto: Prensa Masters 1000 de Roma) Horacio Zeballos en el Masters 1000 de Roma. (Foto: Prensa Masters 1000 de Roma)

Por fuera de los dobles, el número 1 del mundo, Jannik Sinner, sufrió para deshacerse del ruso Daniil Medvedev (9° en el ranking ATP) al término de una semifinal que comenzó el viernes pero, interrumpida por la lluvia, debió continuarse este sábado, donde finalmente logró avanzar hasta el duelo decisivo del Masters 1000 de Roma.

Sinner, de 24 años, se impuso por 6-2, 5-7 y 6-4 para firmar su 28ª victoria consecutiva en el circuito ATP y la 33ª seguida, un récord en torneos del Masters 1000 (los segundos en importancia tras los Grand Slams).

Jannik Sinner irá por el título en el Masters 1000 de Roma. (Foto: EFE) Jannik Sinner irá por el título en el Masters 1000 de Roma. (Foto: EFE)

Pero este triunfo, logrado tras dos horas y 37 minutos de juego y repartido en dos días, podría dejar secuelas a diez días de Roland Garros (del 24 de junio al 7 de junio), único Grand Slam que falta en su palmarés y su gran objetivo del año.

El italiano, que disputó y ganó los cuatro primeros Masters 1000 del año (Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid), mostró el viernes durante el segundo set, antes de la interrupción del partido, preocupantes signos de cansancio y desgaste físico.

Si se impone en la final y logra su 29º título, el quinto este año, se convertirá en el segundo jugador de la historia, después del serbio Novak Djokovic, en haber ganado los nueve Masters 1000 del calendario.

Su rival en el partido decisivo será el noruego Casper Ruud (25º), que no tuvo ningún problema para conseguir su billete para la final tras aplastar por un doble 6-1 al italiano Luciano Darderi (20°) este sábado.

Casper Ruud jugará la final del Masters 1000 de Roma ante Sinner. (Foto: ANSA) Casper Ruud jugará la final del Masters 1000 de Roma ante Sinner. (Foto: ANSA)

¿Cuándo será la final? También este domingo 17 de mayo, no antes de las 12:00 (hora argentina).

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