​Horacio Zeballos le ganó a Jannik Sinner en el dobles del Masters 1000 de Indian Wells 

Horacio Zeballos sigue demostrando por qué es uno de los mejores doblistas del mundo. En el cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells, al que se anotaron duplas muy interesantes, el marplatense avanzó junto al español Marcel Granollers dejando atrás a un equipo con una figura mundial: el italiano Jannik Sinner (2° en singles), que hizo equipo con el estadounidense Reilly Opelka (68°).

El dúo del tano de 24 y el yanqui de 28, que entró al main draw gracias a una wildcard, se topó en la primera ronda a uno de los equipos más afianzados del circuito, que se encuentra en su mejor momento y son los primeros preclasificados y mayores favoritos. Dentro de la cancha, el recorrido del marplatense (40 años) y el ibérico (39) pesó más que la juventud y el talento en singles: ganaron por doble 6-4 en 1h19m.

Los derechazos de Sinner no bastaron para sacar a los mejores doblistas del mundo. (REUTER)

Durante el encuentro, la dupla de singlistas usó como arma principal el saque, que también es el mejor recurso de Opelka en sus duelos individuales dados sus 2 metros y 11 centímetros de estatura. Por esa vía consiguieron 6 aces, aunque ninguno sirvió para convertir alguno de los cuatro breakpoints que tuvieron. En tanto, Zeballos y Granollers quebraron una vez en cada set y así definieron el duelo.

La próxima parada de Zeballos-Granollers en el Masters 1000 de Indian Wells

En los octavos de final del M1000 californiano, la dupla del marplatense y el catalán enfrentarán, ahora sí, a dos especialistas en dobles: los franceses Sadio Doumbia (22° en dobles) y Fabien Reboul (23°). El duelo se disputará este martes, con horario por confirmar, y será transmitido por ESPN y Disney+.

En este torneo, Zeballos puede volver a ser el 1° del ranking mundial. Con salir subcampeón podría alcanzarle, siempre y cuando el británico Neal Skupski, actual #1 del mundo que hace dupla con el estadounidense Christian Harrison (11°), no llegue a las semifinales. En caso de que sí lo logren, deberán vencerlos en esa instancia y luego consagrarse en la final para volver a la cima.

Zeballos y Granollers buscan otro título juntos.

Francisco Cerúndolo perdió contra el campeón defensor del Masters 1000 de Indian Wells

En tanto, el cuadro de singles de Indian Wells sufrió una caída argentina: Francisco Cerúndolo (20°) perdió contra el británico Jack Draper (14°), campeón defensor de la competencia. Cisco mostró una versión imprecisa, cometió 31 errores no forzados (vs. 20 de su rival) y cedió 6 de 14 breakpoints, y así fue eliminado del torneo por 6-1 y 7-5 en 1h22m.

De esta manera, solo queda una raqueta nacional en la parte individual del certamen: Sebastián Báez (53°). El bonaerense se medirá con un ex #1 del mundo, el ruso Daniil Medvedev (11°), este lunes a eso de las 23.30 con transmisión a cargo de ESPN y Disney+.

Báez, el único singlista nacional de pie en Indian Wells. (imagen captura TV)

