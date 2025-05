​Horacio Zeballos, a la final en la tierra de la cima: buscará su segundo título en Madrid 

Horacio Zeballos sonríe en la tierra que lo vio llegar a la cima del mundo. Un año después de haber alcanzado la cúspide del ranking de dobles en el Masters 1000 de Madrid, el primer argentino de la historia que lo hizo en un listado de la ATP, logró el pase a la final en el mismo torneo junto con su compañero Marcel Granollers.

El marplatense, que viene de cumplir 40 años el pasado 27 de abril, se aseguró el acceso al partido definitorio del torneo que se juega en polvo de ladrillo –en la antesala de Roland Garros– luego de vencer, junto con su ladero fijo desde 2019, a los alemanes Krevin Krewietz y Tim Puetz por 7-6 (6) y 7-5.

Para Zeballos, el hombre formado en el Edison Lawn Tenis Club de Mar del Plata, se trata de su 45ª aparición en una definición de dobles en torneos de calibre ATP y la segunda en la Caja Mágica de Madrid, luego de aquella conquista de 2021, cuando la dupla hispano-argentina levantó el trofeo tras superar a los croatas Mate Pavic y Nicola Mektic.

El zurdo buscará de esta forma su 24° título de nivel ATP como doblista, disciplina a la que se dedicó en exclusiva desde la temporada 2019 y en la que llegó a liderar el ranking mundial durante 15 semanas en dos momentos diferentes del año 2024. La definición en Madrid será la décima para el argentino en certámenes de Masters 1000, categoría en la que ostenta un récord admirable: ganó ocho sobre nueve partidos disputados por el título.

El mejor doblista argentino de todas las épocas buscará también su segundo trofeo en lo que va de la temporada, después de haber conquistado a principios de abril pasado el ATP 250 de Bucarest, en Rumania, en condiciones climáticas heladas que le recordaron de manera emocional sus inicios en la fría Mar del Plata.

En caso de alzar el 24° trofeo de su carrera como doblista en la capital de España, Zeballos volverá a ocupar uno de los puestos de privilegio entre los diez mejores jugadores del planeta: actual 11° en el escalafón, con una nueva conquista ascenderá hasta el 7° puesto internacional, misma ubicación que tendrá su compañero Granollers.

En el año en el que regresó al equipo argentino de la Copa Davis de la mano del nuevo capitán Javier Frana, con un aporte trascendental en el triunfo 3-2 ante Noruega como visitante en los Qualifiers, el experimentado marplatense tiene como objetivo para esta temporada una deuda pendiente: ganar un torneo de Grand Slam.

Junto con Granollers ya disputó nada menos que tres finales en los torneos más valiosos del circuito: US open 2019, Wimbledon 2021 y Wimbledon 2023. En la temporada corriente todavía no hizo su debut en los Slams: se perdió el Abierto de Australia por una lesión de último momento de su compañero. Con el creciente nivel exhibido en Madrid, la pareja hispano-argentina apuntará de lleno a Roland Garros, donde alcanzaron las semifinales en las últimas tres ediciones.

“Ganar un Grand Slam es un gran objetivo, no me da miedo decirlo, pero cuando me retire del tenis me iré tranquilo por haberlo dejado todo. Volver al número uno es otro objetivo; estar en ese lugar me hizo sentir muy orgulloso”, le dijo meses atrás el propio Zeballos a Página/12.