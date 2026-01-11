11 enero, 2026 21:27
​Histórico doblete de los Benavides en la séptima etapa del Dakar 

  

Tras la jornada de descanso del sábado, clave para que los pilotos recuperen energías y los mecánicos trabajen en los vehículos, este domingo se puso en marcha la segunda semana de competencia con la séptima etapa de la 48ª edición del Dakar en Arabia Saudita. Y fue un día soñado e histórico para los hermanos Benavides: Luciano se impuso en motos, mientras que Kevin ganó en la categoría challenger, tras recorrer 877 kilómetros entre Riyadh y Wadi ad-Dawasir (459 cronometrados). Nunca antes dos hermanos habían logrado triunfar el mismo día en la carrera más dura del mundo.

