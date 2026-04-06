​Histórico: Argentina, con diez jugadores en el Top 100 de la ATP 

El tenis argentino vivió una semana soñada con el primer título ATP de Mariano Navone, quien se consagró campeón en el ATP 250 de Bucarest, y con un Marco Trungelliti finalista en el ATP 250 de Marrakech. Y para coronarlo, esta semana arrancó todavía mejor, con 10 jugadores nacionales dentro del Top 100 del ranking ATP.

Por su triunfo en la final ante Daniel Mérida, por 6-2, 4-6 y 7-5, Navone escaló 18 posiciones y quedó en el 42º lugar del ranking. Pero el mayor ascenso fue el de Trungelliti, quien pese a caer por 6-3 y 6-2 ante Rafael Jódar, subió 41 puestos y alcanzó la 76ª posición, su mejor clasificación histórica.

Con el ingreso del tenista de 36 años al Top 100, ahora Argentina tiene a Francisco Cerúndolo(19º),Tomás Etcheverry (30º), Navone (42º), Roman Burruchaga (62º), Camilo Ugo Carabelli (63º), Sebastián Báez (65º), Juan Manuel Cerúndolo (71º), ThiagoTirante (72º), Trungelliti (76º) y a Francisco Comesana (99º), entre los 100 mejores tenistas del mundo.

Trungelliti no pudo con el español Jódar. Trungelliti no pudo con el español Jódar.

Quien también protagonizó un fuerte ascenso fue Román Burruchaga, quien escaló 15 posiciones tras ser finalista en el ATP de Houston. Por su parte, Etcheverry, quien llegó hasta cuartos de final en el mismo certamen, escaló una posición, y Cerúndolo, el argentino mejor ubicado, también subió un puesto, pese a que no tuvo actividad esta semana. En tanto, Camilo Ugo Carabelli, quien llegó a semi en Marrakech, subió cuatro puestos.

Román Burruchaga desperdició tres match points y quedó a las puertas de su primer título ATP en Houston. Román Burruchaga desperdició tres match points y quedó a las puertas de su primer título ATP en Houston.

Más festejos argentinos

Mientras Navone hacía historia en Bucarest, Facundo Díaz Acosta también festejaba en el Challenger San Leopoldo. El tenista de 25 años venció en la final a Hugo Dellien, por 5-7, 6-2 y 6-4, y alcanzó su segundo título de esta categoría en la temporada. Además, subió 39 posiciones y quedó como 183 del mundo.

Sin cambios en las primeras posiciones del ranking

El Top 10 se mantiene casi intacto con el español Carlos Alcaraz manteniéndose como mejor tenista del mundo, seguido de cerca por el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev como tercero en discordia.

Los cinco mejores tenistas los completan el serbio Novak Djokovic en el cuarto puesto y el italiano Lorenzo Musetti en el quinto. El estadounidense Ben Shelton parte como única novedad entre los diez primeros: tras superar a su compatriota Taylor Fritz, se sitúa en el puesto 8 de la clasificación mundial, después de ganar 40 puntos por alcanzar cuartos de final en el ATP de Houston.

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