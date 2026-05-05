​Hay nuevo N° 1: Tomás Etcheverry desplazó a Francisco Cerúndolo y es el nuevo líder del ranking argentino 

El tenis argentino amaneció este lunes 4 de mayo con una novedad. Como se venía palpitando tras los resultados en la Caja Mágica de Madrid, el ranking de la ATP se actualizó y trajo el veredicto final: Tomás Etcheverry es el nuevo número 1 de la Argentina tras consolidarse como el 26° del ranking mundial, marcando así el mejor registro de su carrera profesional.

Lo de Etcheverry no es casualidad, sino causalidad. El platense de 26 años viene remando desde hace rato con una regularidad destacable. Con un tenis potente y una mentalidad cada vez más fría para cerrar partidos importantes, el pibe que creció admirando a Novak Djokovic (4°) hoy se da el gusto de ser el referente nacional. El Retu logró el sobrepaso y, por primera vez en su carrera, mira a todos sus compatriotas desde lo más alto.

Etcheverry en Madrid. (EFE) Etcheverry en Madrid. (EFE)

Francisco Cerúndolo dejó de ser el 1° argentino después de más de un año

La otra cara de la moneda la protagoniza Francisco Cerúndolo (27°). El mayor de los hermanos, que venía siendo el abanderado del tenis celeste y blanco desde el Abierto de Australia 2025 (exactamente el 27 de enero), sufrió un duro golpe este lunes 27 de abril tras quedarse afuera del Masters 1000 de Madrid. Al no poder repetir la épica actuación de la temporada pasada en la capital española, donde había llegado a semifinales, el porteño sufrió el descuento de una importante cantidad de puntos.

Esta situación lo hizo retroceder hasta el 27° puesto del ranking mundial, quedando apenas unos puntos por debajo de Etcheverry (40 porotos de diferencia). La distancia es ínfima, por lo que la pelea por ser el número uno será mano a mano durante todo el mes.

Cerúndolo rompió su raqueta ante Blockx en Madrid. (EFE) Cerúndolo rompió su raqueta ante Blockx en Madrid. (EFE)

Lo próximo en el calendario de Etcheverry y Cerúndolo: el Masters 1000 de Roma

Esta misma semana arranca el Masters 1000 de Roma, donde tanto Tomy como Fran tienen mucho por jugarse. Cerúndolo buscará revancha rápida para recuperar el terreno perdido, mientras que Etcheverry intentará ratificar su gran presente en el Foro Itálico para llegar a Roland Garros con el pecho inflado.

El Retu se encuentra como preclasificado y disputará la segunda fase ante el ganador del duelo entre el argentino Román Burruchaga (56°) y el italiano Mattia Bellucci (80°). Cisco también se salteará la primera ronda y jugará contra el vencedor del partido del chileno Alejandro Tabilo y una raqueta proveniente de la qualy.

Etcheverry seguirá la gira de polvo de ladrillo en Roma. (EFE) Etcheverry seguirá la gira de polvo de ladrillo en Roma. (EFE)

Los 10 tenistas argentinos con mejor ranking

Tomás Etcheverry (26°) Francisco Cerúndolo (27°) Mariano Navone (44°) Román Burruchaga (56°) Camilo Ugo Carabelli (61°) Sebastián Baez (65°) Thiago Tirante (69°) Juan Manuel Cerúndolo (72°) Marco Trungelliti (78°) Francisco Comesaña (114°)

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