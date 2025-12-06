​¿Haas le tiró una indirecta al equipo de Franco Colapinto? 

Es bien sabido que todo puede cambiar de un momento a otro en la Fórmula 1. La vorágine de la competencia puede provocar que un piloto se pase de equipo, e incluso pueda quedarse sin un asiento para la próxima temporada, todo en un mismo año. Antes del Gran Premio de Abu Dhabi, pero del 2024, ocurrió un caso particular que involucró a Alpine, el equipo de Franco Colapinto; Esteban Ocon y Haas, que rememoró el hecho en sus redes sociales y pareció haberle lanzado una indirecta al team galo…

En aquel momento, el piloto francés corría junto a Pierre Gasly en la escudería oriunda de su país. Lo hizo a lo largo de 23 fechas y, con todo acordado para ser parte de la estructura estadounidense en 2025, se perdió la última. ¿Qué fue lo que pasó?

Como tenía contrato vigente, Ocon no podía participar de las pruebas de postemporada con Haas, un paso clave para empezar a conocer el auto. Entonces, Alpine llegó a un entendimiento para que no corriera en Abu Dhabi y fuera reemplazado por el australiano Jack Doohan (fue 15° en su estreno). Por todo esto, en la previa de la carrera que bajará el telón de la actual temporada, el equipo yanqui compartió una foto del corredor de 29 años y comentó: ” Esta vez podrás competir en Yas Marina, Esteban“.

El ganador del Gran Premio de Hungría en 2021, algo que logró con el equipo francés (su única victoria hasta el momento), recordó sin mucho aprecio su paso por Alpine, justamente antes de la carrera húngara que tuvo lugar este año. En una charla con el medio Motorsport, la definió como ” un entorno poco saludable“.

“No siempre nos han escuchado. Y por eso algunos de los problemas siguen presentes después de cinco años en este equipo“, comenzó. Luego, realizó una comparación con su estadía en Haas: “Acá nadie se esconde detrás de nada. Si no hacemos algo bien, hablamos de ello y esperamos no repetirlo. Y lo charlamos de inmediato al final de la carrera. Y eso es bueno, porque si no lo hablás, que es lo que me pasó antes, entonces lo volvés a hacer“.

Ocon, en lo más alto del podio con la pilcha de Alpine. (REUTERS/David W Cerny) Ocon, en lo más alto del podio con la pilcha de Alpine. (REUTERS/David W Cerny)

