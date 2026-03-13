​Guido Andreozzi le impidió a Horacio Zeballos ser el #1 del mundo y pasó a la final del Masters 1000 Indian Wells 

Los planes de Horacio Zeballos de volver a la cima del ranking mundial fueron frustrados por quién justamente le abrió esa puerta. En las semis del Masters 1000 de Indian Wells, Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard derrotaron al equipo del Zebolla y el español Marcel Granollers por 6-7 (13), 6-3 y 10-5 para quedar a un paso del título y ponerle pausa a la reconquista del marplatense.

En el primer set, la dupla hispano-argenta usó su jerarquía para sobreponerse a los duros rivales que tenían en frente. El dúo Andreozzi-Guinard los exigió y los obligó a salvar cinco chances de quiebre, que desembocó en un intenso tiebreak que cayó a favor de los favoritos y 1° preclasificados del certamen.

Guido Andreozzi, imparable en este comienzo de temporada. (EFE) Guido Andreozzi, imparable en este comienzo de temporada. (EFE)

En el segundo parcial las cosas empezaron a torcerse. El equipo Zeballos-Granollers no logró salvar todos los break points y cedió su saque en el cuarto turno de servicio de los hispanos, en una chance que definió el set y estiró el partido a un último capítulo: un supertiebreak en el que se jugaban todo. Allí, Andreozzi terminó de frustrar los planes de su compatriota de ser el #1 del mundo: junto con Guinard consiguió tres mini breaks contra uno de Zeballos-Granollers y cerró la victoria tras 2h05m.

Andreozzi y Guinard, las sorpresas que jugaron con el ranking en el Masters 1000 de Indian Wells

Lo cierto es que el Masters 1000 de Indian Wells será un torneo inolvidable para Andreozzi y Guinard. No solamente le amargaron la tarde a Zeballos y Granollers, que si ganaban se ponían 1° y 2° del ranking respectivamente, sino que repartieron sustos a los doblistas más top desde cuartos…

Y es que en esa instancia vencieron al actual puntero de la clasificación ATP: el británico Neal Skupski, dúo del estadounidense Christian Harrison. Con ese triunfo, abrieron la puerta que luego cerraron a la dupla hispano-argenta. Y para ellos también fue un torneo próspero, por supuesto, siendo que ambos alcanzaron su mejor posición histórica: 21° para la raqueta nacional y 17° para la francesa.

Guinard, festejando mientras mira a Andreozzi. (Foto: prensa @RioOpenOficial) Guinard, festejando mientras mira a Andreozzi. (Foto: prensa @RioOpenOficial)

Los rivales de Guido Andreozzi y Manuel Guinard en la final del Masters 1000 de Indian Wells

Andreozzi y Granollers todavía pueden ir más allá y consagrarse como campeones del M1000 de Indian Wells. Sin embargo, no la tendrán para nada fácil en la final, donde deberán enfrentar a algo más que buen tenis y se tendrán que sobreponer a una conexión de sangre: jugarán contra los primos Valentin Vacherot y Arthur Rinderknech, dos destacados singlistas (26° y 28° de ese ranking respectivamente).

El monegasco y el francés vencieron en las semis al equipo de Yuki Bhambri y Andre Goransson por 7-5, 6-7 (3) y 10-5 tras una larga pelea de 1h53m. De esta manera, ambos avanzaron a la segunda final de Masters 1000 de su carrera, con una particularidad: también compartieron la anterior, en el torneo de singles de Shanghai 2025, donde se enfrentaron y Vacherot mordió la chapa.

Vacherot y Rinderknech, el último desafío de Zeballos-Granollers en Indian Wells. (EFE) Vacherot y Rinderknech, el último desafío de Zeballos-Granollers en Indian Wells. (EFE)