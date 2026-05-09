​Gran jornada argentina en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma 

La acción para los argentinos en el Foro Itálico continuó este sábado con una jornada positiva en el Masters 1000 de Roma: Thiago Tirante (69°) y Mariano Navone (44°) avanzaron a la tercera ronda tras conseguir triunfazos ante rivales de peso. En tanto, Solana Sierra (72ª), la única representante nacional en el cuadro femenino, quedó eliminada frente a la estadounidense Coco Gauff (4ª).

Además, Tomás Etcheverry (26°) está disputando este sábado su partido de segunda ronda ante el italiano Mattia Bellucci (80°), en busca de meterse también en la tercera instancia en Roma.

Así fue la gran jornada de los argentinos en la segunda ronda en Roma

Uno de los grandes triunfos argentinos del día lo consiguió Tirante, que tuvo revancha frente al británico Cameron Norrie (19°). Ambos venían de enfrentarse recientemente en la tercera ronda en Madrid, donde el europeo se había impuesto en sets corridos. Pero esta vez, en la capital italiana, el festejo fue para el platense, que jugó un partido de altísimo nivel y se llevó la victoria por 6-3 y 7-5.

Thiago Tirante festejó así su pase a la tercera ronda de Roma tras vencer a Cameron Norrie.

(REUTERS) Thiago Tirante festejó así su pase a la tercera ronda de Roma tras vencer a Cameron Norrie.(REUTERS)

Dejando atrás lo ocurrido en España, Thiago mostró un tenis sólido y muy agresivo. Solamente concedió una chance de quiebre en todo el encuentro, en el tercer game del partido, y logró salvarla. Con un servicio muy firme, sumó seis aces y ganó el 83% de los puntos con el primer saque, una de las claves para dominar gran parte del duelo.

Además, el argentino generó cuatro oportunidades de break y aprovechó una en cada set: en el primero quebró en el game inicial de saque del británico y en el segundo parcial consiguió la diferencia en el sexto turno de servicio de Norrie. Ese rendimiento le alcanzó para lograr su primer triunfo ante el ex número 8 del mundo, quien alcanzó esa posición en 2022.

Así se retiró Cameron Norrie de la cancha tras quedar eliminado en la segunda ronda de Roma ante Thiago Tirante. Así se retiró Cameron Norrie de la cancha tras quedar eliminado en la segunda ronda de Roma ante Thiago Tirante.

Con este resultado, Tirante se metió por primera vez en la tercera ronda de un Masters 1000 y además tendrá premio en el ranking ATP: virtualmente aparece como número 61 del mundo, lo que representa la mejor clasificación de su carrera hasta el momento. Ahora, buscará un lugar en octavos de final frente al ganador del duelo entre el italiano Flavio Cobolli (12°) y el francés Terence Atmane (51°), quienes se enfrentaban este sábado.

Por su parte, Navone también dio otro gran golpe al vencer a Félix Auger-Aliassime (5°) por 7-6 (4) y 7-6 (5). Para la Nave fue el segundo triunfo ante el canadiense, luego de haberlo derrotado también en la primera ronda del ATP de Munich en 2025.

Mariano Navone celebró así, con la mano en la oreja, uno de los puntos en el triunfo ante Félix Auger-Aliassime por la segunda ronda de Roma.

(AP) Mariano Navone celebró así, con la mano en la oreja, uno de los puntos en el triunfo ante Félix Auger-Aliassime por la segunda ronda de Roma.(AP)

No todas las noticias fueron buenas en Roma

En tanto, en el cuadro femenino, Sierra no pudo sostener la ventaja inicial y terminó cayendo ante Gauff por 5-7, 6-0 y 6-4. La marplatense había comenzado muy bien el encuentro y logró quedarse con el primer set frente a una de las mejores jugadoras del circuito, aunque luego la estadounidense reaccionó y dio vuelta el partido para avanzar a octavos.

Solana Sierra saluda en la red a Coco Gauff tras caer en la tercera ronda de Roma.

(AP). Solana Sierra saluda en la red a Coco Gauff tras caer en la tercera ronda de Roma.(AP).

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