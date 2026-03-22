​Godoy Cruz erró un penal y empató con For Ever 

De estar ganando a que se lo empaten. De tener la gran oportunidad para llevarse la victoria rumbo a Mendoza a desperdiciarla. Godoy Cruz dejó pasar la chance de volver a vencer y de arrimarse a los puestos de expectativa de la Zona A de la PN: falló un penal y igualó en Resistencia ante Chaco For Ever.

Luego del 2-1 a Ferro de la fecha pasada, el Tomba quería estirar su buen momento y despejar las tensiones que se habían sentido en las primeras jornadas en el Feliciano Gambarte. Y si bien estuvo cerquita de concretarlo, el equipo chocó contra sus propias limitaciones en la definición.

Godoy Cruz tuvo un buen inicio y logró plasmarlo en el resultado con un gran giro de Martín Pino. La visita tuvo el control de la pelota, dominó y cerró bien los espacios con la línea de cinco defensores que plasmó Mariano Toedtli. Sin embargo, Leonardo Marinucci halló una pelota perdida en el complemento y convirtió el tanto de la igualdad para For Ever.

A pesar del 1-1, el Tomba siguió siendo superior y creó varias situaciones. Pero falló todas. Matías Ramírez mandó una pelota a las nubes y, en el epílogo, Axel Rodríguez desperdició un mano a mano increíble.

Así, la igualdad fue una verdadera penal…

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