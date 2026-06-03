​Gimnasia le ganó a Ferro y enfrentará a Quimnsa en la final de la Liga Nacional 

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia venció por 88-54 a Ferro Carril Oeste en el Socios Fundadores, en el juego 5 de las semifinales y accedió a las finales de la Liga Nacional. El goleador del encuentro fue Carlos Rivero con 15 puntos, mientras que en la visita, Alejandro Diez aportó 12 unidades.

El encuentro comenzó parejo, destacándose Anyelo Cisneros para Gimnasia y Valentin Bettiga para la visita, pero en los últimos minutos del primer cuarto, con Martiniano Dato, el local cerró mejor 21-19. En el segundo periodo, el conjunto patagonico logró estirar la diferencia en los primero minutos, gracias a un triple de Sebastian Carrasco (27-21). Pese a los intentos de Ferro con Emiliano Lezcano, Gimnasia siguió estirando su ventaja a diecinueve (51-32) con Carrasco y Emiliano Toretta, el encuentro se fue al descanso por 51-33 para el local.

Rivero y Bettiga luchan en el aro. Rivero y Bettiga luchan en el aro.

En el ST, Gimnasia siguió dominando las acciones, aprovechando la poca efectividad de Ferro, para sacar 22 puntos de ventaja en el marcador (61-39). En los últimos minutos del tercer cuarto, Ferro recortó con un triple de Rodrigo Gallegos, pero el Mens Sana cerró mejor en defensa y se llevó el chico con un gran aporte de Marcos Chacón por 71-46.

Lezcano, la figura de Ferro. Lezcano, la figura de Ferro.

En el último período, Gimnasia administró el tiempo y la diferencia a su favor. Pese a los intentos por parte de Oé con Jano Martínez y Gallegos, el conjunto patagonico se llevó la victoria y accedió a su tercera final en la historia de la Liga Nacional, en busca de su segundo título.

Quimsa, el 1° de la fase regular (Gimnasia fue el 2°), tiene ventaja de localía en la definición al mejor de siete partidos, y por eso arrancará de local en el Estadio Ciudad, el lunes 6 de junio en Santiago del Estero, a las 19.

El segundo partido también tiene fecha, el miércoles 8, otra vez en la misma sede, a las 21. Luego llegarán dos partidos en Comodoro Rivadavia y, de ser necesario, se alternarán localías para, si se llega a un 7°, jugarlo en la provincia del norte del país.

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