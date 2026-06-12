​Gimnasia derrotó a Quimsa en Comodoro y quedó match point en las finales de la Liga Nacional 

Gimnasia de Comodoro dio otro paso firme hacia la gloria. Este jueves derrotó como local a Quimsa por 76-59 en el tercer juego de las finales de la Liga Nacional y quedó match point en la serie, que ahora lidera por 3-0. La acción continuará este sábado nuevamente en el Socios Fundadores y, si el Verde vuelve a imponerse, conquistará el segundo campeonato de su historia tras el obtenido en la temporada 2005/06.

El local tuvo que trabajar para quedarse con una victoria que comenzó complicada. Quimsa salió decidido a cambiar la imagen mostrada en Santiago del Estero y, apoyado en una defensa intensa que logró neutralizar el juego interior de los comodorenses, dominó gran parte del primer cuarto.

La visita abrió el marcador con un doble de Leonardo Lema, pero Gimnasia respondió rápidamente con un triple de Martiniano Dato. Sin embargo, el equipo santiagueño encontró respuestas en Brandon Robinson y Diego Figueredo para tomar el control del juego y cerrar el primer parcial arriba por 19-12.

Mauro Cosolito fue clave desde el banco en el triunfo de Gimnasia como local ante Quimsa este jueves, por el tercer juego de las finales.

(@LigaNacional en X). Mauro Cosolito fue clave desde el banco en el triunfo de Gimnasia como local ante Quimsa este jueves, por el tercer juego de las finales.(@LigaNacional en X).

En el segundo comenzó la reacción local. Con una mejora defensiva y un gran aporte de los jugadores que llegaron desde el banco, Gimnasia fue inclinando la cancha a su favor. Marcos Chacón, Carlos Rivero, Sebastián Carrasco y Mauro Cosolito resultaron fundamentales para cambiar la dinámica del encuentro.

Un triple de Kenneth Horton igualó las acciones en 21 y obligó a Lucas Victoriano, el DT de Quimsa, a solicitar tiempo muerto. A partir de allí, el Verde encontró confianza, elevó su intensidad y pasó al frente por primera vez gracias a un triple de Carrasco. Con Rivero dominando cerca del aro y Chacón castigando desde el perímetro, el local cerró el primer tiempo con ventaja de 39-32.

Tras el descanso, Gimnasia mantuvo el control del partido. Con una defensa sólida y una ofensiva cada vez más efectiva, amplió la diferencia hasta llegar al último cuarto con una ventaja de 55-44.

El golpe definitivo llegó en el tramo final. A seis minutos del cierre, el Verde se escapó 71-52 y poco después alcanzó la máxima de 20 puntos (74-54) gracias a un triple de Sebastián Carrasco desde una de las esquinas. Con el partido prácticamente definido, el Socios Fundadores se transformó en una fiesta. Desde las tribunas bajó el clásico cántico de celebración: “Borombombón, borombombón, es un afano, suspendanló”, en reconocimiento al amplio dominio que Gimnasia ejercía sobre Quimsa.

Sin sobresaltos en los minutos finales, Gimnasia selló una contundente victoria por 76-59 y quedó a un solo triunfo de escribir una nueva página dorada en su historia. El sábado tendrá la primera oportunidad para coronarse campeón ante su gente.

Así sigue la agenda de las finales de la Liga Nacional

La acción continuará este sábado desde las 21, nuevamente en Comodoro Rivadavia, cuando Gimnasia reciba a Quimsa por el cuarto juego. Transmite en vivo TyC Sports 2.

Nota en construcción…

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