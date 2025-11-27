​Gimnasia de Mendoza presentó a su primer refuerzo para jugar en Primera 

Gimnasia de Mendoza consiguió un histórico ascenso a la máxima categoría del futbol argentino y ya se encuentra trabajando en la reestructuración de su plantel para disputar el campeonato el año que viene. Joaquín Sastre, director deportivo del club, adelantó que el Lobo mendocino va a salir a buscar entre 15 y 17 jugadores para la temporada entrante, ya que piensan mantener menos de la mitad del equipo que logró el ansiado ascenso a Primera.

Entre salidas y negociaciones llegó la primera incorporación: Luciano Paredes, proveniente de Deportivo Maipú, se suma al conjunto mendocino. El lateral derecho de 23 años renovó su contrato con el Cruzado hasta diciembre de 2028 y llega al Lobo a préstamo con opción de compra hasta diciembre del año que viene.

Paredes en su primer entrenamiento con el Lobo mendocino. Paredes en su primer entrenamiento con el Lobo mendocino.

El defensor realizó las inferiores en Talleres y se fue libre a Deportivo Maipú a principios de 2023, donde disputó 89 partidos con tres goles y una asistencia. Después de dos años en los que fue mayormente suplente, en 2025 tuvo grandes actuaciones y se afianzó como titular indiscutido, disputando los 34 partidos de la temporada.

Joaquin Sastre fue técnico del Lobo previo a su etapa de manager. Joaquin Sastre fue técnico del Lobo previo a su etapa de manager.

La palabra de Joaquín Sastre

Joaquín Sastre, manager y ex entrenador del Lobo, aseguró que junto al entrenador Ariel Broggi buscarán armar un plantel que esté a la altura de las exigencias de la máxima categoría: “Este es un momento de trabajo fuerte, en conjunto con el deté tenemos que estar de acuerdo. Del plantel que subió a Primera va a quedar menos de la mitad y vamos a buscar entre 15 y 17 jugadores”.

Con este objetivo, algunos jugadores se encuentran negociando su continuidad y ya son diez los campeones que fueron dejados en libertad de acción. “Es dolorosa la salida de jugadores que nos dieron el logro máximo, pero las decisiones que se tomaron fueron muy a conciencia”, aseguró el ex entrenador.

El mercado de pases del Lobo

Gimnasia de Mendoza se desharía de más de la mitad del plantel. Gimnasia de Mendoza se desharía de más de la mitad del plantel.

César Rigamonti, Lautaro Petruchi, Diego Mondino, Fermín Antonini, Nicolás Romano y Matías Recalde serían algunos de los futbolistas que renovarían sus contratos. Además, se ejecutarían las opciones de compra de Franco Saavedra, Facundo Lencioni y Nicolás Ferreira.

Por otro lado, Ignacio Antonio, Ismael Cortez, Jeremías Rodríguez Puch, Nicolás Servetto, Federico Torres, Lucas Bustos, Enzo Gaggi, Nahuel Barboza, Mario Galeano y Axel Pozza no seguirían en el Lobo.

​