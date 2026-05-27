​Giay, el séptimo convocado de Scaloni para la gira previa al Mundial 

Cada vez falta menos para saber la lista de 26 jugadores que Lionel Scaloni convocará para el Mundial. En la espera, van apareciendo diferentes nombres que el DT llevará para, por lo menos, los amistosos previos. Y a los seis que ya se sabían (Tomás Aranda, Joaquín Freitas, Ignacio Ovando, Simón Escobar y Santiago Beltrán, todos pibes del fútbol local, y Nicolás Capaldo del exterior), se suma uno más: Agustín Giay, lateral derecho del Palmeiras.

El surgido en San Lorenzo viajará junto a José López el jueves, luego de que el Verdao culmine con su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores (recibe a un Junior de Colombia ya eliminado a las 19 y debe definir su clasificación a los octavos de final).

Agustín Giay y el Flaco López, del Palmeiras a la Selección. Agustín Giay y el Flaco López, del Palmeiras a la Selección.

Giay, de 22 años, viene de ser convocado por Scaloni para la doble fecha de amistosos ante Mauritania y Zambia debido a que Gonzalo Montiel se había desgarrado el isquiotibial izquierdo. Incluso, ante la primera de esas selecciones, tuvo su debut con la Selección Mayor (ya había jugado en Sub 20, donde fue capitán y campeón): ingresó en el complemento y sumó 21 minutos en lugar de Nahuel Molina.

A la espera

Ahora bien, ¿hay chances de que se meta en la lista definitiva del Mundial? Su caso es muy parecido al de Nicolás Capaldo: ante los desgarros de los que se están recuperando Molina (de grado 1 en el muslo izquierdo) y Montiel (de grado 2 en el cuádriceps izquierdo), el actual jugador de Palmeiras aparece como una alternativa que estará a la espera de si puede hacerse con un lugar.

Giay se sumará a la concentración de la Selección tras el partido de Copa (EFE/ Ricardo Maldonado). Giay se sumará a la concentración de la Selección tras el partido de Copa (EFE/ Ricardo Maldonado).

Si bien ambos laterales se encuentran en la prelista que el entrenador dio para el Mundial, Giay cuenta con una ventaja que Capaldo no: ya estuvo en una convocatoria. Y otra cuestión tiene que ver con la continuidad, cuestión que el surgido en San Lorenzo cumple con creces ya que jugó en 15 de los 17 partidos del Verdao en el Brasileirao y en los cinco de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Qué dijo Scaloni sobre las convocatorias de Giay y Capaldo

El propio Scaloni habló sobre la aparición de los dos laterales y abrió la puerta a sus presencias en el Mundial: “Están Giay y Capaldo, que nos pueden aportar también y son chicos que pensamos que pueden estar, incluso en la lista de 26, por qué no”, inició el entrenador de la Selección.