​Gasly tras otro séptimo puesto: “Este Alpine es el mejor coche que he tenido” y la comparación numérica con Colapinto 

Luego de finalizar en el 7º puesto en el GP de Japón, Pierre Gasly alcanzó los 15 puntos en el vigente campeonato de la Fórmula 1y selló a lo grande uno de los mejores inicios de temporada de su carrera. Debido a esto, el francés elogió con pasión al coche (A526) que le brindó Alpine. Algo que, por distintos motivos, Franco Colapinto, su compañero de equipo, todavía no logró sacarle todo el jugo posible a su auto.

Las palabras de Gasly

” Por ahora, este es el mejor coche que he tenido en mi carrera, quizá junto al AlphaTauri de 2021. Creo que tenemos una buena base. Estoy bastante contento de ver que el auto ha parecido funcionar bien durante los primeros fines de semana: hemos conseguido buenos rendimientos en todos los aspectos. Conocemos nuestras limitaciones y en qué tenemos que trabajar. Estamos puliendo cosas para Miami, así que en general es una señal positiva”, explicó el Gaz-Gaz en diálogo con Canal+ una vez finalizada la competencia en tierras niponas.

Gasly on fire: 15 puntos en tres carreras. Gasly on fire: 15 puntos en tres carreras.

Además, el galo agregó: ” Estoy contento con este fin de semana, el equipo hizo un buen trabajo, logramos un progreso decente durante el fin de semana. Conseguimos abrir una agradable brecha con (Liam) Lawson y estamos a siete segundos del Ferrari (Lewis Hamilton), que terminó delante. Así que, si seguimos avanzando, espero que podamos alcanzar a los punteros”.

A principios de este año, el argentino había señalado que aún no se hallaba del todo cómodo en su nueva monoplaza. No obstante, tras su primera unidad obtenida con la escudería francesa en la pista de Shanghái, el corredor albiceleste empezó a reconocer el trabajo realizado por su cuadro técnico (ingenieros, mecánicos) dentro del conjunto rosa: “Estoy muy impresionado con las mejoras”, mencionó el pasado 23 de marzo.

Pero, lo cierto es que luego de los buenos números de Gasly, la diferencia entre ambos se nota en la tabla de puntuaciones. H asta ahora, sea por la puesta a punto del coche de cada uno, estrategias divididas, performances individuales y la mala fortuna que también padeció Franco con los Safety Car en carrera, no pudo explotar al máximo el potencial de su coche. Que se achique la brecha…

La comparación entre Gasly y Colapinto

En clasificaciones

Australia (Melbourne): 16° Colapinto y14°Gasly

China (Shanghái): 12° Colapinto y 7°Gasly.

*En la Sprint previa: 16º par Franco y 7º para Pierre en clasificación. Terminaron 14º y 11º, respectivamente en esa mini carrera.

Japón (Suzuka):16°Colapinto y 7°Gasly

Puntos por carrera y posición:

Gasly:

GP de Australia: 1 punto (10º)

GP de China: 8 puntos (6º)

GP de Japón: 6 puntos (7º)

Colapinto:

GP de Australia: 0 puntos (14º)

GP de China: 1 punto (10º)

GP de Japón: 0 puntos (16º)

El argentino todavía no pudo sacarle todo el jugo a su nuevo coche. El argentino todavía no pudo sacarle todo el jugo a su nuevo coche.

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