​Galo Escobar firmó su primer contrato en River: la historia de la nueva joyita blindada 

Luego de que la lista de convocados para enfrentar a Aldosivi exhibiera el promedio de edad más bajo del año (24,8), en los pasillos del River no hubo pausa: desde las oficinas del Monumental salió otra señal clara que refuerza la idea de promover juveniles, darles lugar y blindarlos. Galo Escobar, con apenas 16 años, firmó su primer contrato profesional.

El mediocampista selló su vínculo con la institución hasta el 31 de diciembre de 2028, acompañado por Gonzalo Moreno (Vocal Titular) y Fernando Guarini (Presidente de Fútbol Formativo). La firma fue oficializada con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Otro juvenil asegurado en un proyecto que mira cada vez más hacia adentro.

Galo Escobar firmó su primer contrato. Foto: prensa River Galo Escobar firmó su primer contrato. Foto: prensa River

Nacido el 8 de diciembre de 2009 en Saavedra, Escobar es volante derecho, integra la Sexta División y forma parte del club desde Infantiles. Su recorrido comenzó lejos del Monumental: dio sus primeros pasos en el baby fútbol de Jorge Newbery, en Monte Castro, pasó brevemente por Ferro -sin fichaje en AFA- y luego recaló en Racing. Allí alternó posiciones en el mediocampo hasta que, en un amistoso, fue observado por captadores de River. Desde entonces, su crecimiento fue sostenido dentro de la estructura formativa del club.

En su etapa de Octava División tuvo una experiencia que lo marcó: viajó a Turquía para representar a River en un torneo internacional. Allí entendió la dimensión de la camiseta y lo que implica llevarla en cualquier parte del mundo. “Nosotros lo representamos bien afuera y dentro de la cancha, siempre con mucho respeto. Hay que ser jugador de River en todo momento. Nos sorprendimos porque muchos de los chicos nos pedían sacarse una foto después de los partidos. Ser jugador de River es un orgullo por lo que significa en el mundo”, dijo con el medio oficial de River.

Galo Escobar firmó su primer contrato. Foto: prensa River Galo Escobar firmó su primer contrato. Foto: prensa River

El entorno familiar también juega un papel clave en su desarrollo. Es hijo de Fernando Escobar, integrante del equipo de entrenadores de arqueros de la Selección Argentina Sub-20 que trabaja junto a Diego Placente. Desde ese lugar, recibió un mensaje claro desde chico: “Es lindo tener alguien para hablar que esté metido en el fútbol. Me dice que no todo es jugar, también hay q estudiar y ser buena persona. Porque ya no sólo juega el que lo hace bien, sino el que es responsable, va a entrenarse todos los días y el que estudia. Por suerte, desde chico, me lo puso en la cabeza: hay que esforzarse, para poder jugar el fin de semana”.

Galo Escobar. Foto: Instagram Galo Escobar. Foto: Instagram

Con los pies sobre la tierra, Escobar también proyecta su futuro. Sabe que el salto a Primera es un proceso y que cada etapa tiene su tiempo. “Lo charlamos con mi papá. Los chicos que ya subieron a Primera, hace poco los tenía entrenando al lado. Tengo que hacer las cosas bien, que todo llega. A lo mejor un día te toca subir a Reserva y después pegás el salto a Primera. Mi familia es el motor. Tengo un hermanito más chico, Dante, que ataja en la 2014 de River, que me sigue a todos lados. Y mi mamá, Yanina, que me apoya en todo, pero que es muy estricta para que siga estudiando. ”

Galo Escobar, pibe de River. Galo Escobar, pibe de River.

Mientras tanto, en River siguen marcando el rumbo. La apuesta por los juveniles no es un discurso: se refleja en cada convocatoria, en cada contrato firmado y en cada pibe que empieza a escribir su historia con la banda roja . Galo Escobar es el último nombre de una lista que no deja de crecer.

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