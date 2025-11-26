​Gallardo y Tevez, compañeros de pádel 

25/11/2025 21:25hs.

No es raro que cuando se le ponen punto final a su carrera, algunos jugadores encuentran en otro deporte que no sea el fútbol una manera de diversión. Otros, que siguen su carrera como entrenador, tienen al pádel un lugar dónde desconectarse y dejar la pelota por las paletas. Este es el caso de Marcelo Gallardo y Carlos Tevez, entrenadores de River y Talleres respectivamente.

Es que ambos ex jugadores, y actuales entrenadores, son habitués en este deporte que está en constante crecimiento. De hecho, los dos juegan juntos y se los puede ver siendo pareja de equipo. Lo curioso es que ambos fueron rivales en la cancha y su directa relación con Boca y River no les impide jugar en el mismo equipo.

Eso sí, el gen competitivo de ambos no se pierde por fuera de los estadios. Bien es sabido que ambos siempre juegan a ganar y no les gusta perder en este deporte, por más que no exista el premio económico o los flashes del fútbol. Sumado a esto, también tienen un buen nivel como jugadores.

Dejando de lado lo futbolístico, y teniendo en cuenta que sus equipos quedaron eliminados del torneo Clausura y ya están de vacaciones, en el pádel el Muñeco y Carlitos encontraron su vía de escape. Sobre todo para el DT de River, que viene de dejar atrás su peor año desde que dirige al club de Núñez. Por su lado, Tevez salvó del descenso al elenco de Córdoba y en su último partido cayó ante Boca por los octavos de final del torneo.

De hecho, el Apache hace un tiempo que está metido de lleno en este mundo. Si bien cuando se retiró en más de una oportunidad mencionó al golf como una manera de distenderse, no quedó afuera de la explosión del pádel y en mayo de este año lanzó su propia marca de palas. “Apache 32”, es un proyecto que desarrolla junto con la marca Bullpadel e incluye el lanzamiento de dos palas exclusivas de edición limitada y la apertura de una red de clubes y academias.

