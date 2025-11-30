​Gallardo y el desafío de encontrar un talento desequilibrante para el River 2026 

Es, de mínima, paradójico. O sin eufemismos, insólito. El plantel de Marcelo Gallardo, quien en sus tiempos como futbolista le hizo un culto a la gambeta, al caño, a los sombreritos y al juego vertical, hoy no tiene un jugador que reúna esas características. No es producto de la última depuración, sino la consecuencia de la salida de intérpretes que van desde un irregular Esequiel Barco hasta un brillante Franco Mastantuono, sin reemplazos con ese talento innato. Por eso, en un mercado de pases en el que MG deberá tener precisión quirúrgica a la hora de la elección de los refuerzos para nutrir todas las líneas, la zona de gestación de juego de River para a ser clave y estratégica para el 2026.

La presencia de Juan Fernando Quintero le aporta a al equipo tenencia y manejo de los tiempo, buen pie y pases precisos para saltear líneas, aunque para vulnerar las defensas cerradas, esos muros que a River le cuesta cada vez más atravesar, el uno contra uno es una opción atractiva. Y ahí surge el problema: JFQ ya no cuenta con esa explosión y en Núñez no cuentan con la materia primera adecuada.

Porque Pity Martínez no logró tener continuidad, porque Ian Subiabre mostró sólo chispazos y porque Cristian Jaime, desequilibrante, revulsivo y con ganas de apostar siempre al regateo hacia adelante, tiene virtudes que no abundan y a la vez es un proyecto de apenas 17 años.

En este contexto, los nombres empiezan a aparecer. Uno es un conocido como Claudio Echeverri, aunque su vuelta, más allá de las ganas de revancha del Diablito, suena imposible. De hecho, Manchester City pretende cederlo a algún club de la cartera del City Group en caso de interrumpir el préstamo con el Bayer Leverkusen.

Echeverri en el Lebverkusen. EFE. Echeverri en el Lebverkusen. EFE.

A su vez, el like de Gianluca Prestianni al comentario “vos vas a venir a River” de un hincha generó expectativa en Núñez. El ex Vélez de 19 años, pieza importante para Diego Placente en el último Mundial Sub 20, no es primera opción para José Mourinho en Benfica -más allá que de ayer anotó el 1-1 agónico frente a Nacional de Madeira- y levantaría la mano para volver a la Argentina, aunque aún no hubo contactos formales entre las partes.

Lo concreto es que en el mercado que se viene, Gallardo no podrá gambetear la necesidad mayúscula de sumar a un gambeteador.

