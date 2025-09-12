​Furor por las entradas para el Mundial 2026: Argentina, entre los países que más pidió 

Si bien aún faltan nueve meses para el inicio de la próxima Copa del Mundo, la fiebre mundialista ya se desató en todo el planeta: apenas 24 horas después de que se abrió la primera fase de venta de entradas para el Mundial 2026, se registraron más de 1,5 millones de solicitudes, con fanáticos de 210 países participando del sorteo de preventa exclusivo para clientes de la tarjeta de crédito Visa. Pero eso no es todo, Argentina lidera el interés global fuera de Estados Unidos, México y Canadá, los países organizadores.

Según se informó oficialmente, nuestro país se ubicó por encima de otras naciones con fuerte arraigo futbolístico como Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania.Este entusiasmo demuestra el momento de conexión total entre el público argentino y su Selección, “La Scaloneta”, que llegará al Mundial 2026 como defensora del título conseguido en Qatar.

La preventa actual está disponible hasta el 19 de septiembre a las 12, hora argentina. Los fanáticos seleccionados en el sorteo recibirán una notificación a partir del 29 de septiembre, con una fecha y hora asignadas para comprar sus entradas, sujetas a disponibilidad.

Las entradas para la fase de grupos estarán disponibles desde 60 dólares. Además, se podrán adquirir boletos por sede, por equipo y para los 104 partidos del torneo, que será el primero con 48 selecciones. Las entradas y los paquetes de hospitalidad deben adquirirse únicamente en el sitio oficial de la FIFA.

