​Furor por el Premier Padel en Buenos Aires: ya empezaron a agotarse las entradas para el torneo de mayo 

El mejor pádel del mundo vuelve a la Argentina y la respuesta del público ya se hace sentir: las entradas para el Buenos Aires Premier Padel P1 vuelan y varias ubicaciones ya están agotadas, especialmente para los días más importantes del torneo.

El certamen se disputará del 11 al 17 de mayo en el Parque Roca, en la Ciudad de Buenos Aires, y reunirá a las máximas figuras del circuito internacional en uno de los eventos más importantes del calendario 2026.

Agustín Tapia y Federico Chingotto, los mejores argentinos del circuito. Agustín Tapia y Federico Chingotto, los mejores argentinos del circuito.

Con tickets disponibles desde $29.000 (con service charge incluido), todavía quedan ubicaciones para las jornadas del martes 12 al jueves 14 de mayo. Sin embargo, para el tramo decisivo -del viernes 15 al domingo 17, cuando se juegan las finales- ya hay sectores completamente agotados, incluso los más exclusivos que alcanzaban los $300.000.

La expectativa es enorme y no es casualidad. En su edición 2025, el torneo marcó un récord histórico de asistencia con 16.156 espectadores en Parque Roca, una cifra sin precedentes para el pádel a nivel mundial. Ahora, el objetivo es repetir -o incluso superar- esa marca.

Delfina Brea, número 1 y argentina. Delfina Brea, número 1 y argentina.

Dentro de la cancha, el espectáculo está garantizado. Dirán presente figuras como Agustín Tapia y Arturo Coello (números 1 del mundo), Alejandro Galán y Federico Chingotto (3°), Juan Lebrón (5°), además de las mejores jugadoras del circuito como Delfina Brea (la argentina es 1 también, como su compatriota Tapia), Gemma Triay, Ariana Sánchez y Paula Josemaría.

Pero el evento no será solo deporte: también habrá propuestas gastronómicas, activaciones y espacios de entretenimiento para toda la familia, en una experiencia pensada para fanáticos y nuevos públicos.

Así, con una demanda que ya anticipa estadio lleno en las jornadas clave, el Buenos Aires Premier Padel P1 se perfila como una verdadera fiesta del deporte… y quienes quieran estar, tendrán que apurarse.

las entradas para el pádel en Buenos Aires. las entradas para el pádel en Buenos Aires.

Los boletos están a la venta exclusivamente en el portal Ticketet, que muestra las ubicaciones en un plano, lo que cuestan y en qué sectores quedan, por día. Incluso también avisa cuáles se están por agotar.

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