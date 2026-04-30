​Franco Mastantuono, también presente en el Masters 10000 de Madrid 

Así como ayer estuvo Enzo Fernández, el que dijo presente este miércoles en el Masters 1000 de Madrid fue nada menos que Franco Mastantuono. Aprovechando el torneo que se disputada cada año en la capital española y la etapa final de la temporada, el argentino se tomó un rato para el tenis junto a algunos de sus compañeros.

Mientras se jugaba el encuentro de cuartos de final del Madrid Open en el que el italiano Jack Sinner se impuso por 6-2 y 7-6 ante el español Rafael Jódar, se pudo ver como Mastan disfrutaba del encuentro desde una platea preferencial. Al ex River lo acompañaban otros cracks merengues, como lo son Jude Bellginham -a quien Franco más de una vez destacó como su amigo- el belga Thibaut Courtois y el también arquero ucraniano Andriy Lunin.

Mastantuono, junto a los arqueros del Real Madrid en el Masters 1000 de Madrid. (EFE/Chema Moya) Mastantuono, junto a los arqueros del Real Madrid en el Masters 1000 de Madrid. (EFE/Chema Moya)

Mastantuono, presente en el Madrid Open

Enzo Fernández también pasó por el Abierto de Madrid

La jornada anterior, en la que se disputaron los octavos de final, contó con la presencia de Enzo Fernández. Junto a Marc Cucurella y Joao Pedro, el volante argentino se sumó a la tribuna en la que ya estaban Bellingham y otras figuras del Real Madrid.

Enzo Fernández en el Masters 1000 (Captura de TV). Enzo Fernández en el Masters 1000 (Captura de TV).

Según se informó en el sitio web de AS, el Chelsea estaba avisado de la determinación de los jugadores de pasar dos días de descanso en la ciudad, tras pasar a la final de la FA Cup tras vencer al Leeds, con un gol de Enzo. Al volante argentino le gusta mucho el tenis y fue por esto que asistió al torneo.

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