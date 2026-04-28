​Franco Colapinto y su emoción en la Flecha de Plata: del orgullo al “sueño cumplido” 

“Qué suerte la mía y qué honor”, escribió Franco Colapinto en sus redes sociales tras la emoción de subirse a la réplica del histórico Mercedes-Benz de Fangio. Y es que su Road Show no fue uno más: miles de personas se acercaron para verlo y la jornada dejó imágenes realmente emotivas. Esta fue, sin dudas, una de las más especiales.

“Manejar un auto tan importante en la historia del automovilismo y además el de uno de mis ídolos, en mi propio país, fue un sueño hecho realidad. Gracias por la oportunidad”, cerró Franco en su posteo.

(Alessia Maccioni) (Alessia Maccioni)

Fue un homenaje cargado de emoción. Colapinto no utilizó el casco cerrado habitual, sino uno de estilo clásico, marrón símil cuero, al estilo de la época de Juan Manuel Fangio, dejando el rostro al descubierto. A velocidad moderada, el argentino recorrió la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, y hasta se acercó a las vallas para que los fanáticos pudieran fotografiarlo.

(Alessia Maccioni). (Alessia Maccioni).

En uno de los momentos más simbólicos de la exhibición, llevó una bandera argentina en la mano, regalando una postal que mezcló presente y pasado.

@silvaffabrizio – @cami.corrales

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